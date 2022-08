Győr

Családi

Állatkertek Éjszakája Győrben

08. 26., péntek, 17.00–22.00

Xantus János Állatkert

Oroszlánüvöltés az éjszakában, némán cserkésző szemek villogása a bokrokból, vágtató paták dobogása, vízcsobogás és megannyi izgalmas vagy félelmetes élmény vár rátok ezen az estén.

17.00–21.30 TapiZoo: Teszteljétek bátorságotokat a kígyóbőr, csontok, fogak vagy éppen a tigrisbajusz érintésével.

„Nemszeretem állatok simogatása”: kígyó, szakállas agáma, csótány.

17.00–21.00 Kulisszák mögött: Lépjetek be a kulisszák mögé, ahol megismerhetitek, hogy zajlik az állatkerti lakók etetésének előkészítése, hol járnak be a gondozók a tigris- és medveházakba.

18.00 Zoo Show

Állati TalálkoZoo:

19.30–19.45 Bubu, az uhu

20.30–20.45 Kimcsi, a vadászgörény

Ragadozók vacsorája:

19.00 Tigris

20.00 Oroszlán

21.00 Vadkutya

A programok külön jegy nélkül, az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogathatóak.

Fesztivál

ÚjRadó Fesztivál

08. 26–27., péntek–szombat, 14.00–23.00

Győr, Radó sétány

A győri Spartacus-csónakház helyreállítása és környezetének fejlesztése című projekt szemléletformáló kampányához kapcsolódó rendezvénysorozat összművészeti és vízi programokkal. A rendezvény célja, hogy a győriek és a városba látogatók újra kihasználhassák a sziget adottságait, és megismerhessék a jövőben megújuló csónakház új funkcióit is.

Programok, várható élményelemek:

– Táncpárbajok és -bemutatók a hazai utcai tánc képviselőivel

– Vízi élmények kajakon és SUP-on

– Kézműves-foglalkozások, művészeti versenyek

– Divatshow

– DJ-k a Zenepavilonban

– Koncertek

– Fényfestés

– Selfiebox fotóautomata

– Bármixer-látványshow

– A Pannonhalmi borvidék bemutatása borkóstolóval

– Food truckok

Gasztro

Győri bornapok

08. 25–28., péntek–vasárnap

Győr, Dunakapu tér

Idén is várja a borimádókat a Győri Bortörténelmi Napok. Hazánk vezető borászai és meghatározó borvidékei állnak készen arra, hogy legfinomabb boraikat nyújtsák át a borkedvelők számára.

08. 25., csütörtök

17.40 Az Európai Borlovagrend győri legátusának felvonulása a Városház térről

18.00 Polgármesteri köszöntő

18.30 The Inclusion zenekar

19.15 RockMilady

20.30 HelloKids

08. 26., péntek

16.30 Backyard

18.30 Fesztivál bora – eredményhirdetés

19.00 Dániel Balázs Trió és Pleszkán Écska

21.00 Esti Egyenleg

08. 27., szombat

16.40 Az Európai Borlovagrend felvonulása a Rába Fúvószenekar és a pázmándi mazsorettek kíséretében a Megyeház térről

16.30 Szénási Group

18.30 Lilienn & Kónyai Tibor

08. 28., vasárnap

16.30 Somló Banda

18.00 Well Brass

Nők a győri éjszakában – Boszorkányok, furcsaságok pajzánságok történetei

08. 26., péntek, 18.00–19.00

Széchenyi tér, Mária-oszlop

Egy misztikus világról, megváltozott női szerepekről lebbentjük fel a fátylat dr. Bagi Zoltán, a győri városi levéltár igazgatójának segítségével.

A program részvételi díja: 4000 Ft, kedvezményes jegyár (diák, nyugdíjas, pedagógus): 3000 Ft.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Esti hajós városnézés

08. 26., péntek, 18.00

08. 27., szombat, 18.00

Amstel Hattyú fogadó

Másfél órás városnézés kishajóval a folyók városában. Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

Naplementetúra, hajós városnézés

08. 26., péntek, 19.30

08. 27., szombat, 19.30

Amstel Hattyú fogadó

Másfél órás városnézés az alkony fényeiben. Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

Egy csepp Itália Győrben

08. 27., szombat, 16.00

Széchenyi tér, Mária-oszlop

Megmutatjuk azokat az emlékeket, amelyek a folyóparti városba idézik az olasz életérzést, hangulatot, egy csepp Itáliát varázsolnak Győrbe. A program részvételi díja: 4000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 3000 Ft.

A programokra bejelentkezés: [email protected],vagy telefonon: 06-30/294-9174.

Győrsövényház

Családi

XXXI. Győrsövényházi Falunap

08. 27., szombat, 10.00–3.00

Sportpálya

12.00 Köszöntő, ebéd

13.00 Kulcsár Béla harmonikás műsora

14.30 Teofil labdakirály műsora

15.30 Kiss Klaudia zenés műsora

16.30 KvintOperett

17.30 Győrsövényházi szenior táncosok – örömtánc Zsuzsival

18.30 A jó LaciBetyár műsora

20.00 A sztárvendég, Janicsák Veca fellépése

20.45 Tombolasorsolás

21.15 Tűzzsonglőr-bemutató

21.45 Fusion zenekar – buli hajnalig

További programok: légvár, csúszdás légvár, rodeóbika, dartsfoci, sütivásár, csillámtetoválás.

Győrújbarát

Gasztro

5. Baráti Bográcsos Banzáj

08. 27., szombat, 9.00

Győrújbarát, Rendezvénytér

Ismét a Baráti Bográcsos Banzáj lelkes főzőcsapataitól és kiváló fellépőitől lesz hangos a Rendezvénytér. Baráti társaságok, csapatok mérik össze főzési tudományukat, főként bográcsos ételekkel, de a tárcsán sütés mellett igazi meglepetések is várhatók.

9.00–12.00 Főzőverseny

11.00–18.00 Bede Róbert mesterszakács

15.00–19.00 Virgonckodó Játszópark

15.00–15.30 Zsűrizés és eredményhirdetés

16.00–16.30 Baráti Dalkör

16.30–17.00 Dynamic Dance

17.00–18.00 Csobolyó néptáncegyüttes

18.00–19.00 Nagy Balázs (Győri Nemzeti Színház)

19.00–20.30 Piramis

21.00–22.30 Blahalouisiana

23.00–01.00 Helium zenekar

Pannonhalma

Fesztivál

Arcus Temporum – Pannonhalmi Művészeti Fesztivál

08. 26–28., péntek–vasárnap

Több helyszínen

08. 26., péntek

15.00–16.30 Orgonatúra 2.0 – Bazilika, főkönyvtár

15.00–16.00 Ásványok és irodalom, Pannonhalmi Főapátság Ásványtára

16.45–17.45 Generációváltás – Várszegi Asztrik emeritus főapát és Mácsai Pál beszélgetése

Koncertterem

18.00–18.30 Vesperás – Bazilika

19.30–21.00 Nyitókoncert – Főkönyvtár

08. 27., szombat

6.45–7.50 Vigília és laudes – Bazilika

9.00–9.45 Bazilikafelújítás 10 – Koncertterem

10.00–10.45 Nádas Péter fotókiállítása – Pannonhalmi Bencés Gimnázium Galériája

11.00–12.30 Szombat délelőtti koncert – Boldogasszony-kápolna

12.00–13.15 Szentmise a templomszentelés 10. évfordulóján – Bazilika

13.30–14.45 A közösség asztala – Viator, Omnibus

13.30–14.30 Az egyház megújulása – Koncertterem

15.00–16.00 Cultura Vini – Pannonhalmi Apátsági Pincészet

15.00–16.00 Nádas Péter megújulásai – Koncertterem

16.15–17.45 Nádas Péter: Saját halál – Főkönyvtár

18.00–18.30 Vesperás – Bazilika

19.00–21.30 Sétálós koncert – Főkönyvtár, Boldogasszony-kápolna

08. 28., vasárnap

6.45–7.45 Vigília és laudes – Bazilika

9.00–9.45 Megújulás – Monostori kiállítótér

10.00–10.45 Kincseiből újat és régit – Főkönyvtár

10.00–11.15 Konventmise – Bazilika

11.30–12.45 Vasárnap délelőtti koncert – Boldogasszony-kápolna

13.00–13.30 Napközi imaóra – Bazilika

13.30–14.30 Mária, újul világ nevedben, Valami új – Boldogasszony-kápolna

15.00–16.30 Zárókoncert – Bazilika

17.00–17.30 Vesperás – Bazilika

Győr

A programoldalunkat ide kattintva nézhetik meg.