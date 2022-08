Czepek Kata az elmúlt években tudatosan készült és fejlesztette magát mind testileg, mind mentálisan, hogy esélyesként induljon a Miss Balaton szépségversenyen. A legnagyobb álma volt, hogy bejusson a döntőbe, és titkon azt is remélte, hogy a három legszebb közé választják. Mint mondta, úgy érzi, sikerült elérnie a megálmodott formáját, és életkor szerint is a legjobbnak tartja, hogy épp most sikerült elindulnia a versenyen.

Sok munka és élmény

A felkészülést a döntő előtti tábor koronázta meg, ahol a szép járás, koreográfia megtanulásán felül még olyan ismeretekkel is gazdagodtak, hogy a közösségi médiában hogyan érvényesülhetnek a legjobban.

- Nagyon feszített és szigorú napirendünk volt a táborban. Elfáradunk, de azért kijutott az élményekből is. Szerencsésnek érzem magam, hogy olyan neves modellektől tanulhattam, mint például Epres Panni vagy a korábbi szépségkirálynő, Gelencsér Tímea. Keveseknek adatik ilyen lehetőség a fejlődésre az életben. A közös munkának köszönhetően a lányokkal is egy csapattá kovácsolódtunk, amiben tudtuk, segítettük egymást. Közös élményekben is volt részünk. Vitorlázáson, borvacsorán kapcsolódhattunk ki. Ha nincs ez a verseny, akkor azt hiszem, most ezekkel szegényebb lennék – mesélte az élményeit Kata, aki azt is elárulta, hogy szinte megjósolták a végső helyezését.