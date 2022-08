A hegykői szálláshelyeken pihenő turisták, a helybéliek és a környező településekről érkezők is jól érezték magukat az eddigi programokon. Idén is sokan vesznek részt a határőr találkozón, aminek főszervezője az egykor Hegykőn szolgálatot teljesítő határőr, Szabó László. A településen 1948-tól 1968-ig működött határőrőrs gróf Széchenyi Bálint hajdani kúriájában. A volt bajtársak 2017 óta minden évben összejönnek, hogy felidézzék a határőrségnél eltöltött időszakot. A jó hangulatú programra nemcsak a Hegykőre besorozottak jöttek el, hanem az ország más részeiről is érkeztek katonatársak.

Szombat délután a lelkes szakácsoké volt a fő szerep, több mint tíz baráti társaság, egyesület vett részt a szabadtéri sütés-főzésben a grófkertben. A horgászok halászlét készítettek, a tűzoltók grillhúst sütöttek, és sok más finomság között újdonságként a hegykői káposztás húst is megkóstolhatták a vendégek. Este bál várja a szórakozni vágyókat.