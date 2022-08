Kártya- és táblajátékok, könyvek sorakoznak a Bécsi népfőiskolák standjánál, ahová a gyerekek és szülők is szabadon odamehetnek nézelődni, játszani, és a játék során tanulni valami újat. A Wiener Lernhilfe, a bécsi iskolák tanulássegítő programjával közösen olyan nyári tanulópontokat hoztak létre a strandokon, ahol a gyerekek egymással vagy az oktatókkal játszva, észrevétlenül gyakorolhatják és fejleszthetik matematikai vagy német nyelv és irodalmi ismereteiket. Aki pedig inkább egyedül mélyedne el egy-egy jó könyvben, az ezt is megteheti, hiszen minden korosztálynak megfelelő olvasnivalóval is készültek a szervezők. A helyszíneken két lelkes oktató várja az érdeklődőket interaktív játékokkal és feladatokkal.

„A gyerekek általában nagy szemeket meresztenek, amikor meglátják a színes játékokat, és rögtön odajönnek kipróbálni, kölcsönözni valamit. Van, aki könyvet visz, van, aki beszélgetésbe elegyedik az oktatókkal. Itt mindenki szerezhet olyan élményeket, amelynek segítségével kicsit más megvilágításba kerül az iskolai tananyag” - mondta Theresia Manas, a Bécsi népfőiskolák munkatársa.

Eközben a szülők is információt gyűjthetnek arról, hogyan működik a bécsi tanulássegítő program és milyen ingyenes szolgáltatásokat kínál tanév közben is annak érdekében, hogy minden gyerek egyenlő esélyekkel indulhasson az oktatásban. Továbbá ingyenes anyagokat is kaphatnak arról, hogy hogyan tudják otthon is játékosan fejleszteni gyermekeiket.