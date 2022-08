Vivi nem ismeretlen a Kisalföld Olvasói előtt. Három évvel ezelőtt a Tündérszépek országos versenyen alig 16 esztendősen az első udvarhölgynek járó koronát kapta, míg tavaly a Miss World Hungary-n a hat legszebb lánya közé választották. „Örülök, hogy ott lehetek a balatonfüredi döntőben. Nagyon családias hangulatú a Miss Balaton. Lehet, hogy a vízpart közelsége és a nyár vidámsága teszi, de itt mindenki segítőkészen, közvetlenül áll hozzánk” – kezdte Vivien.

Vivi édesanyja második lett 32 éve

Az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ végzős gimnazistájának azért is különleges a Miss Balaton, mert egykoron édesanyja is részt vett a balatonfüredi szépségversenyen. „Anyu 1990-ben indult és a második legszebb lányként végzett az akkor Balaton szépének nevezett eseményen. Akármi is lesz a vége a Miss Balatonnak, már most remek családi történet, hogy mindketten döntősek lettünk a Balaton legrangosabb szépségversenyén” – mondta mosolyogva Vivien, akinek tetszett a három napig tartó hivatalos fotózás az Anna Grand Hotelben, s az eddigi foglalkozások is.