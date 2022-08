Digitális detox

– A Miss Balaton csapata tényleg a legjobbat akarja nekünk. A három nap alatt a fotós táborban el voltunk kényeztetve, még úgy is, hogy minden pillanatunk be volt osztva. Rengeteget tanultunk, és hatalmas élmény volt, a profi stábbal dolgozni.

Nagyon feszes volt a menetrend. Reggeltől estig be volt osztva az időnk. A fotózások mellett kommunikációt is tanultunk, még külön Instagram óránk is volt. Csak itt lehetett nálunk telefon, de ezt én teljesen pozitívan éltem meg, mert így maximálisan egymásra és a feladatra tudtunk koncentrálni. Azt hiszem ma már annyira a mindennapjaink részévé vált, hogy már nem is tudjuk elképzelni nélküle az életünket. Ez mind a mi fejlődésünket szolgálta – mesélte Kata, aki azt is elárulta, hogy eddig nem volt túl aktív a közösségi médiában, de most elhatározta, hogy erősíteni fogja a jelenlétét.

Egymást támogatva

– Jó volt megismerni a lányokat. Nagyon jó csapattá kovácsolódtunk a tábor alatt. Megtaláltuk a közös hangot, segítettük egymást. Még akkor is amikor mindenki nyerni szeretne, szükségünk van egymás támogatására is ahhoz hogy elérhessük a céljainkat.

Élvezni a pillanatot

– Mindenki a koronáért indult. Én is keményen dolgozom azon, hogy a legjobb legyek. Amikor már ott fogunk állni a döntőben, akkor viszont már csak azon leszek, hogy annak minden pillanatát átéljem és kiélvezzem – mondta a beszélgetés végén Kata.

A Miss Balaton felkészítő tábora jövő hétfőn kezdődik, míg a 12 fős finálét augusztus 13-án, szombaton rendezik Balatonfüreden. A mezőnyben lesz a szintén győri Németh Vivien és Horváth Boglárka is, akiről korábbi írásainkban olvashatott és nézhette meg fotóikat.