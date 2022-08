A közelmúltban Gáspár Brigitta gyógynövénytúrát tartott a soproni erdőben a Nap-Ház Natura Egészségközpont szervezésében. – Minden évben megszervezzük egy alkalommal a gyógynövényes erdei túrát. Megdöbbenve tapasztaltunk, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend az effajta természetjárás, hiszen idén több mint húsz résztvevővel indultunk, ez a létszám a korábbi évek kétszerese. Látjuk, tapasztaljuk, hogy egyre többen érdeklődnek a természetes orvoslás és a gyógynövények iránt – vágott bele Gáspár Brigitta, aki gyermekkora óta érdeklődik a gyógynövények iránt. A szenvedélye a soproni Nap-Háznak köszönhetően teljesedett ki, ahol fito­terapeuta-, valamint reflexológusképesítést szerszett.

– Tizenéves koromban kezdtem el könyveket olvasni a gyógyhatású növényekről, amik nagy hatással voltak rám. Mindig is fontos volt számomra, hogy amiről olvastam, azt a természetben is megkeressem és tanulmányozzam. Az ismereteim bővítésére segítségemre szolgálnak a külföldi szakirodalmak is, de érdekel a népgyógyászat és a régi idők növényhasználata – fűzte hozzá a fitoterapeuta, aki rendszeresen készít otthon gyógyteákat a betegségek megelőzésére, illetve kezelésére. Sőt, ter­meszt még gyógynövényeket a saját kertjében is, ahol megtalálható a fűszernövények mellett többfajta menta, de még kurkuma és ötlevelű ginszeng is.