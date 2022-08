Ő korábban Mosonban űzte az ősi mesterséget, ahol többször is rajtakapták zugbordélytartáson. A környékbeli lakók és a főhercegi uradalom tiltakozása ellenére 1899. október 28-án nyitott meg a bordélyház. Az épületet eredetileg is ezen funkcióra tervezte Rokobauer József magyaróvári építőmester. A látogatók megtekinthették az eredeti tervrajzot is, mely szerint a házban a két szalon mellett három nagyobb és öt kisebb szobát alakítottak ki, a szobaszámok még ma is láthatók. Talán a helyszínválasztás sem volt véletlen: akkoriban a Deák téren és a Magyar utcán tartották a vásárokat, de a vásározók mellett a helyi akadémisták – köztük sok arisztokrata – közül is kerültek ki fizetőképes kuncsaftok.

A tiltakozások mellett eleinte ugyan visszautasították Grünwaldné kérelmét, amiért nem rendelkezett feddhetetlen előélettel, ám a „Madam” nem hagyta annyiban az ügyet, és fellebbezett a megyei alispánhoz, ahol megváltoztatták az elsőfokú eljárás döntését. Az engedélyeztetésben jelentős szerepet vállalt a megyei főorvos, aki már régóta szorgalmazta egy ilyen intézmény létesítését. Így a bordélyüzlet 1899-ben hat bárcával rendelkező kéjnővel kezdhette meg működését. A bordély 1919-ben rövid ideig szünetelt. Az intézmény Grünwaldné halála után a ’20-as, ’30-as években többször tulajdonost cserélt. Sorsa végül az 1950-es New York-i egyezmény aláírásával pecsételődött meg, ahogy a hasonló nyilvánosházaké. Az ingatlant államosították, bérlakások lettek benne, irodaházként funkcionált. Jelenleg magántulajdonban van, nem használják. A séta során lehetőség nyílt betekinteni a falak közé.