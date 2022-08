Luxemburgi kalandok

"Luxemburgba 29-én érkeztünk meg, ami azonnal elvarázsolt mindhármunkat. Nagyon szép hely, a vár, a város, és az erdős, dimbes-dombos rész összhangban van egymással. Szerencsére szuper kirándulós időnk volt, úgyhogy gyorsan végigjártuk a város kis utcáit.

Még egy szórakozóhelyet is meglátogattunk, ahol egy ital mellett másokkal is megismerkedhettünk. Mivel helyiek voltak, sokat meséltek nekünk Luxemburgról, és a helyi emberekről, szokásokról. Ezután elmentünk az egyik helyi étterembe, ahol finomat vacsoráztunk, utána pedig elindultunk a szállásunkra. Előtte az éjszakai fényekbe öltözött Luxemburgot is láthattuk, amit meg is örökítettünk. Este is gyönyörű a város!

Nagyon jól éreztük magunkat. Reggel azonban más fordulatot vett a napunk, ugyanis egy balhézó fiatalember környékezett meg minket a pályaudvaron. Sebaj, nem törődtünk vele így folytattuk utunkat Trieren keresztül Koblenzbe, ahol én Bécsbe, míg Ádám és Dávid pedig Zürichen keresztül, Milánóba utaztunk."