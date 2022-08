Évek óta hagyománya volt annak, hogy nyár végén feldíszített csónakokkal vonulnak fel Kimlén a Mosoni-Dunán. Aztán idén Eller Gizella polgármester gondolt egyet, és ezúttal a bicikliket hívta felvonulni:

– Csónakja nincs mindenkinek, biciklije azonban igen. Innen jött az ötlet, mi lenne, ha feldíszített kerékpárokkal szerveznénk felvonulást nyárbúcsúzatóként – avatott be a faluvezető, aki sorra be is mutatta a nevezőket a közönségnek.

Tizenhárom csapat nevezett a felvonulásra, és egy tizennegyedik alkotás is készült. Kovácsné Sterkovits Lívia, a horgoló szakkör vezetője irányításával heten egy két kerekűt horgoltak körbe.