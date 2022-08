– Nem biztos, hogy több baleset történik idén, mint bármelyik évben, de minden hónapban van olyan baleset, amire felkapjuk a fejünket, kirívóak, értelmetlenek, elkerülhetőek lettek volna – mondja Dalia Dávid, az X-AID Bikers Egyesület alelnöke és oktatója. A szervezet azért dolgozik, hogy minél több motoros tudjon szakszerű elsősegélyt nyújtani baleset esetén.

– Minden fórumon küzdünk az ellen az általánosítás ellen, hogy minden motoros őrült. Tény, hogy ők is hibáznak, gyorsan mennek vagy nem ismerik a saját határaikat. Illetve az autósok nem tudják, milyen tempóval érkezünk bizonyos forgalmi helyzetekben – vélekedik Dalia Dávid. – A nemrég Sopronban történt balesetben egy kanyart nézett el a motoros, túl gyorsan ment. Zircen viszont két szabályosan közlekedő motorossal jött szembe egy sort előző autós. A saját sávja foglalt volt, szembejött két motoros, ahhoz nagyon profinak kell lenni, hogy az ember egy ilyen szituációban tudjon arra gondolni, merre lehet a menekülőút.

Amikor megtörtént a baj

Dalia Dávid szerint sajnálatos, hogy továbbra sem merünk segíteni egy baleset helyszínén.

– Az emberek ahhoz a régi és kevés tudáshoz sem mernek nyúlni, amit a jogosítvánnyal megszereztek. Mi aránylag kevés dolgot tanítunk a hallgatóinknak, de azt gyakorlatiasan és kulcsfontosságú információkkal.

Mivel az X-AID oktatói mind mentőtechnikusok, mentőtisztek vagy mentőorvosok, betegosztályozási alapokat is tanítanak.

– Ha eljut egy ember odáig egy baleseti helyszínen, hogy a hangosan jajveszékelő emberrel később érdemes foglalkozni, mint a csöndben szenvedővel, az már emberéletet tud menteni.

Három perc nem éri meg

Ahogy azt Dalia Dávid is mondta, nem biztos, hogy több a baleset idén, mint máskor, mégis gyakoriak azok, amelyekre felkapjuk a fejünket. Ilyen volt a közelmúltban pár motorosbaleset, amely Győr-Moson-Sopronban történt. Márpedig a motorosok a legvédtelenebbek.

– A motorost nem védi karosszéria. Fontos, hogy százszor előrébb lásson, mint az autós – mondja Bozzai Lajos, a Safety Car Bozzai Autósiskola vezetője és motorosinstruktora. – Úgy közlekedjen, mintha minden pillanatban az életére törnének! Sajnos a bakonyi úton történt balesetben ez sem biztos, hogy megmenthette volna a két motoros életét – utalt a szakember a múlt hónapban történt egyik tragikus balesetre. Bozzai Lajos jól ismeri a helyszínt, a 82-es utat. – A Bakony motorosparadicsom, a szerpentin, a kanyar, a jó minőségű aszfalt vonz minket, motorosokat. Gyulafirátót környékén több helyen is találkozhatunk kisebb bukkanókkal, ami miatt nem látható a szemből érkező. Hiába egyenes szakaszon előzött a sofőr, a vélhetőleg nem elegendő nyomatékkal és erőtartalékkal rendelkező autóval esélytelen volt egy nagy gyorsítással kivitelezett előzés.

Bozzai Lajos véleménye szerint ilyen közkedvelt motoroskörnyéken egyetlen autó megelőzését is alaposan meg kell fontolni.

– Nem ér három perc egy temetést vagy egy megnyomorodott életet. Aki balesetet okoz, annak is tönkremegy az élete, nemcsak annak, aki sérül. Rendet kellene tenni a fejekben, legyen szó autósról vagy motorosról!

Karbantartással a biztonságért

– El szoktam mondani, hogy a KRESZ-szabályt betartva is nagyon élvezetes tud lenni a motorozás – mondja Újhelyi Gábor, az NP Motors motorszerviz tulajdonosa, szerelő. Fontosnak tartja, hogy a motor típusához ajánlott gumiabroncsot válasszanak a közlekedők, ami súlyban és a sebességindex tekintetében is megfelelő. A gumik minőségére, korára és állapotára is figyelni kell. A fékfolyadékot legalább kétévente ajánlott cserélni, a fékbetéteket 1–2 milliméteres vastagságnál érdemes.

– Úgy kell menni, mintha láthatatlanok lennének a többi közlekedő számára. Sajnos a motoros mindig áldozat, mert nem védi semmi. Nincs olyan, hogy majd tigrisbukfencben leszáll róla valaki, veszélyhelyzetben nincs idő kitalálni, hogy te majd így csúszol vagy odaesel.