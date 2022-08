A szépségverseny nagy megyei sikerrel zárult a hétvégén: a szintén győri Czepek Katát második udvarhölgynek választották Balatonfüreden, akiről hamarosan szintén olvashatnak.

A győri szépségekkel élményeikről beszélgettünk, miközben Vivien édesanyja felidézte a ’90-es Balaton Szépe döntőjét.

„Külföldi mércével nézve is nívós verseny a Miss Balaton, amelynek már a döntőjébe bekerülni is megtiszteltetés volt” – kezdte Németh Vivien, aki második helyezést ért el korábban a szintén országos Tündérszépeken is.

Látogatás az árva állatoknál

„Sok kellemes percet töltöttem a felkészítő táborban. Remek volt a csopaki borvacsora, életemben most vitorláztam először. Utóbbi során pici malőr is becsúszott: a hajó mögötti SUP-on feküdtem, amikor a vízbe fordultam. Akkor nem örültem neki, hogy vizes lett a hajam, de most már mosolygok rajta.

Ami a programok közül a legjobban bejött, hogy adományokkal felpakolva meglátogattuk a siófoki állatmenhely árváit. Mind aranyos volt, remélem, gyorsan találnak nekik gazdát” – hallottuk Vivientől.