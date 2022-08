Győr

Barokk Esküvő

08. 12–13., péntek, szombat

Széchenyi tér

A barokk hétvégén a XVII–XVIII. századi európai kultúrát elevenítik fel a győri belvárosban. Két napon át igazi fesztiválélménnyel gazdagodhatnak a látogatók, mert a színpadon zajló produkciók mellett az utcákon lépten-nyomon felbukkannak vidám jelmezesek, táncosok, vásári komédiák. Kiemelkedik az események sorából az esküvői ceremónia, mely során egy igazi pár köti össze életét a korabeli források alapján készült forgatókönyv szerint. A pompázatos elemekkel felejthetetlenné tett esemény több ezer néző előtt zajlik.

Augusztus 12., péntek

15.00: A Széchenyi téren kézművesvásár.

17.00: A lőcsei fehér asszony tragédiájának igaz története.

Előadó: dr. Bagi Zoltán, a városi levéltár igazgatója. Helyszín: Győr, Rákóczi F. u. 1., városi levéltár (egykori városháza, ahol a lőcsei fehér asszony, Géczy Julianna a XVIII. század elején két évig szenvedett) pincéje. Bejárat a Múzeum köz felől. A részvétel ingyenes.

17.30: Legyen a barokk mindenkié! Életérzés, öröm a barokk korban. Közreműködik: Barocco csoport. Helyszín: Széchenyi tér.

18.30: Barokk felvonulás. Zászlóforgatók, barokk ruhás hölgyek, urak színes forgataga. Helyszín: Széchenyi tér–Baross út.

20.00: Szerenád a menyasszonynak. Hajdan a vőlegény az esküvő előtti este muzsikaszóval

vallott szerelmet jegyesének. Közreműködik: Musica Historica régizene-együttes. Helyszín: Széchenyi tér.

21.00: Barokk táncház. Közreműködik: Barocco tánccsoport és a Musica Historica régizene-együttes. Helyszín: Széchenyi tér.

Augusztus 13., szombat

10.00: Fanfárzene köszönti az ünnepnapot, a Barokk Esküvő napját. Ízelítő a barokk ügyességi játékokból. Helyszín: Széchenyi tér, ahol egész nap vásár, körhinta, gyermekjátékok, finom ételek várják a vendégeket.

10.30: Szász Ilona: Violin király és Hanga királykisasszony meséje. Zenés, bábos előadás gyerekeknek. Előadja: Joós Tamás énekmondó. Helyszín: Széchenyi tér.

11.00: Barokk táncok, bolond zenészek. Helyszín: Baross út.

16.00: Fanfárzene.

16.30: A királykisasszony cipője. Zenés bábelőadás. Közreműködik: Kalimpa Színház. Helyszín: Széchenyi tér.

17.30: Bolond Esküvő – paródia. Helyszín: Széchenyi tér.

18.00: Hárfazene. Közreműködik: Béllyei Adél.

18.30: A Camerata Sumynona régizene-együttes koncertje. Helyszín: Széchenyi tér.

18.45: Barokk táncok. Közreműködik: Győri Népművészeti Egyesület. Helyszín: Városház tér.

19.00: Indul a barokk felvonulás. A látványos menet útvonala: Városház tér–Aradi vértanúk útja–Árpád út–Baross út–Kazinczy utca–Bécsi kapu tér (megálló táncbemutatóval).

19.00: A Győri Ütőegyüttes fellépése. Helyszín: Széchenyi tér.

19.30: A Simplicissimus együttes koncertje. Helyszín: Dunakapu tér.

20.00: Barokk Esküvő. XVIII. századi főúri házasságkötés ceremóniája. Helyszín: Dunakapu tér.

21.00: Barokk táncház. Közreműködik: Camerata Sumynona régizene-együttes. Táncmester: Kovács Gábor.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! A rendezvény ingyenesen látogatható!

SÉTA

A győri éjszaka barokk csodái

08. 12., péntek, 20.00

Bécsi kapu tér

Egy esti séta a város barokk értékei között. Akik igazán különleges programra vágynak, azok a sétát követően hajóra szállhatnak és megcsodálhatják a várost az esti fényekben.

21.30–22.30: Éjszakai hajókázás (limitált létszámmal).

Részvételi díj: séta: 3500 Ft/fő, nyugdíjas, diák, pedagógus: 3000 Ft/fő, kombinált extra program (séta+hajókázás+meglepetés): 7000 Ft/fő.

Esti hajós városnézés

08. 13., szombat, 18.00

Amstel Hattyú fogadó

Másfél órás városnézés indul kishajóval a folyók városában. Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Naplementetúra, hajós városnézés

08. 13., szombat, 19.30

Amstel Hattyú fogadó

Megmutatjuk a folyók felől, mi miért szeretjük Győrt! Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

Fényes esti hajózás

08. 13., szombat, 21.00

Amstel Hattyú fogadó

Kezdjük együtt egy hangulatos hajókázással a hétvégét! Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

A programokra bejelentkezés: [email protected], https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink, +36-30/2949-174.

Kiállítás

Mária erejével (fotóval)

08.12., péntek, 16.30

Triangulum Galéria (Gutenberg tér 2.)

Petrás Mária Magyar Örökség és Prima Primissima díjas keramikus, népdalénekes és lánya, Petrás Alina Szervátiusz Jenő-díjas keramikus, népdalénekes Mária erejével című közös kiállítása. Köszöntőt mond: dr. Veres András megyéspüspök. A kiállítást megnyitja: T. Guzorán Anna művész-tanár. Közreműködik: Nagy Koppány és Pánczél Kristóf.

Győrság

22. Győrsági Lovas Falunap

08. 13., szombat, 8.00

Sportpálya

8.00: Gyülekező

Vezetőszáras ügyességi versenyszámok

Ügyességi versenyszámok

Díjugrató versenyszámok

Fogathajtó versenyszámok

Rábatamási

Falunap Rábatamásiban

Sopron

Both Balázs-könyvbemutató

08. 12., péntek, 18.00

Lenck-villa kertje

Üres ég alatt címmel jelent meg Both Balázs költő legújabb verseskötete. A soproni könyvbemutató vendége és a költő beszélgetőpartnere Rakovszky Zsuzsa Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító.

Both Balázs (1976, Sopron) Bella István-díjas költő, író. Versei és novellái helyi és országos irodalmi folyóiratokban és antológiákban jelennek meg. A Magyar Napló Kiadó gondozásában megjelent Üres ég alatt című kötete az ötödik önálló verseskötete, melyet a 93. Ünnepi Könyvhéten dedikált.

Helyszín: a Lenck-villa parkja (Deák tér felőli oldal). Közreműködik: Both Vanda (oboa). A program ingyenes.

Pannonhalma

Gyógynövénynapok a Pannonhalmi Főapátságban

08. 13–15., szombat–hétfő

Pannonhalmi Főapátság

08. 13., szombat

11.00: Szerzetesi vezetés Hortobágyi T. Cirill főapáttal.

12.30, 14.30, 16.30: Gyógynövénykerti vezetés, lehetőség gyógynövénygyűjtésre.

17.00: Gyógynövényáldás Hortobágyi T. Cirill főapáttal.

08. 14., vasárnap

11.30: Teremtésvédelmi séta Gérecz Imre atyával.

12.30, 14.30, 16.30: Gyógynövénykerti vezetés, lehetőség gyógynövénygyűjtésre.

08. 15., hétfő

10.00: Nagyboldogasszony napi ünnepi szentmise.

12.30, 14.30: Gyógynövénykerti vezetés, lehetőség gyógynövénygyűjtésre.

14.00: Mária, újul világ nevedben. Kiállításmegnyitó.

További programok: Koszorúkötés, kisvonat, csokoládékóstoló, szőlőmagolaj-kóstoló.

Részletes programok és árak ITT>>

Sokorópátka

II. Vörös Barátok Napja

08.13., szombat, 12.00

Millenáris park

Programok:

12 órától: Mesemondó verseny

13.30: Helyi fellépők és környékbeli vendégek műsora

14.30: Megnyitó, kardátadás

15.00: Kajárpéci Vízirevü

16.30: Csernik Szende székely mesemondó

17.30: Köszöntő

18.00: Várostrom

20.00: Romano Glaszo-koncert

12.00–18.00: Kézművesvásár, önkormányzati információs sátor

13 órától: Vörös barátok üstje – finom falatok

15.00–17.00: Vörös barátok műhelye: veknikészítés, csipkeverés, mézeskalácsozás