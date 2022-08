Péntek este, akik kilátogattak a győri állatkertbe, a különleges programok mellett bepillanthattak a kulisszák mögé is. Megnézhették, hogy hol zajlik az állatkerti lakók etetésének előkészítése, hol járnak be a gondozók a tigris-és medveházakba. Találkozhattak Bubuval, az uhuval, és Kimcsivel, a vadászgörénnyel. A bátrabbak simogathattak kígyót, szakállas agámát de akár csótányt is.