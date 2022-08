Lekics Gábor építészmérnököt, energetikust, a Lekics Mérnök­iroda tulajdonosát kérdeztük, aki 2014 óta foglalkozik különféle épületek energetikai tanúsításával: hol lehet ­spórolni?

Jól látszik a szökő energia helye - közölte a szakember.

A kamera megmutatja

– Az épületek energiaigényét két fronton tudjuk befolyásolni. Egyrészt a lehűlő felületek hőszigetelésével, másrészt a nyílászárók cseréjével. Arra vonatkozóan, hogy házunknál milyen lépéssel érdemes kezdeni, jó információt adhat egy hőkamerás hőveszteség-vizsgálat elvégzése. A fűtési időszakban a termográfiás felvételek szemléletesen megmutatják, hogy melyek a leghidegebb pontok a ház burkán, azaz szemmel láthatóan hol szökik el a drágán előállított fűtési energiánk. A hőkamerás felvételeket kívülről és a belső oldalról is el kell készíteni, így tudjuk pontosan meghatározni a problémás csomópontokat.

Orvosolni lehet a problémákat

– Mit tanácsol a szakember a hőkamerás felvétel alapján?

– A hőkamerás vizsgálat alapján meghatározhatók azok a beavatkozások, melyekkel minimalizálható a hőveszteség. Régi, rosszul záródó fa vagy fém nyílászárók esetében legtöbbször a cserét szoktam javasolni, de egy 10–15 éves műanyag keretes nyílászáró esetén megoldás lehet a szigetelő peremsávok felújítása is. Technológiai sorrend miatt a nyílászárócserét ajánlom a felújítási feladatok első lépéseként, mert így a homlokzati hőszigetelést megfelelően rá lehet később fordítani az ablakkeretekre. A hőszigetelést érdemes a födém padlásoldali leterítésével kezdeni, ráadásul ez akár házilag is elvégezhető és jelentős veszteséget előzünk meg vele. A homlokzati falak hőszigetelése mellett a belső, fűtetlen terekkel határos – például a padlásteret vagy a garázst a belső tértől elválasztó – falak szigetelése is fontos lépés. A padlók utólagos hőszigetelése a burkolatok eltávolításával oldható meg korrekten, de ez költséges beruházás, így inkább a lábazati falak és a pincefödémek alsó oldali hőszigetelését javaslom. Tetőszerkezetek hőszigetelésére is több megoldás lehetséges, például vannak már olyan rendszerek, melyek a tetőhéjazat eltávolítása után a szarufák megemelésével további hőszigetelés elhelyezését teszik lehetővé. Az alkalmazandó szigetelésvastagságok pontos megállapításához energetikai számítások elvégzése javasolt.

A fűtésrendszert is meg kell vizsgálni

– A szigetelésen túl mire kell figyelni?

– Számos korszerűsítéssel javíthatjuk az épület energiaigényét. Fontos megjegyezni, hogy mindig a hőveszteség minimalizálásával érdemes kezdeni, hiszen így egy új kazán vagy hőszivattyú telepítése esetén jóval kisebb hőteljesítményű berendezés is elegendő az épület működtetéséhez. Házunk, lakásunk átalakítása során érdemes például megfontolni a radiátorok lecserélését felületfűtésre, mely alacsonyabb hőmérsékletű közeg keringtetésével is tökéletesen befűti otthonunkat.