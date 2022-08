A három döntős versenyző, a függőcinege, a nádirigó és a barkóscinege közül került ki a 2023-as év madara. A szavazatok 41 százalékát megszerezve végül a barkóscinege lett a győztes.

– A nádasok környékén csilingelő, ezüstös hangjáról könnyen felismerhető – mondta el Antoni Gyula, a Magyar Madártani Egyesület Kisalföldi Helyi Csoportjának elnöke. – 12–13 centiméter hosszú, 12–18 grammos énekesmadár. A hímeknek látványos kék tollazatuk és a szemüktől induló hosszú, fekete tollakból álló „barkójuk” van. A fajta különlegessége, hogy viszonylag korán, már az első vedlés előtt kiválasztják a párjukat és együtt is maradnak. Ha a pár egyik tagja elpusztul, a másik örökre egyedül marad.

Hazánkban védett madárnak számít a barkós cinege, 5400–6300 pár közöttire becsülik az állományát. Tőlünk nyugatabb- ra nem igazán találkozhatunk már ezzel a fajjal.

– A legnagyobb számban a Balatonnál figyelhetők meg, de nádassal szegélyezett folyók vagy akár horgásztavak környékén is találkozhatunk velük. Mint a legtöbb madarat, őket is könnyebb tavasszal megfigyelni, mert a fészkelési időszakban aktívabbak. Főleg rovarokkal, pókokkal és csigákkal táplálkoznak, de a téli hónapokban magokat is fogyasztanak. Két-három alkalommal költenek egy évben, ilyenkor 6–8 tojást raknak. Hazánkban a legidősebb gyűrűzött példány több mint hatéves volt.

A nagy meleg ezt a madárfajt is megviseli, de talán kissé kevésbé, mint a többit.

– Mivel a nádasok lakója, így élőhelyén szinte mindig van víz. Ugyanakkor a tojásoknak nem tesz jót a nagy hőség, valamint a táplálékául szolgáló férgek és csigák száma is kevesebb.