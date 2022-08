Szerencsésen álltak a csillagok

„Miután megtudtam, hogy a természettudományi múzeum raktárában őrzik a pannonhalmi leletet, már a járvány előtt felvetődött, hogy jó lenne az őselefántunkat bemutatni a településen. Ennek most jött el az ideje. A csillagok is szerencsésen álltak, hisz dr. Csorba Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa helyi lakos és támogatta a tervünket. Most kedden Gáborral és Sipák Norbert önkormányzati képviselővel közösen hoztuk el a csontokat Pestről, majd állítottuk össze a tárlatot” – hallottuk Ress Anitától.

November 9-ig

A kapafogúnak – ahogy tudományos körökben becézik – „meg is ágyaztak” a Portán. Azt a falat, ahol kiállították a csontokat, elefántokat ábrázoló festménnyel díszítették. „Többen meghökkentek Pannonhalmán, hogy egzotikusnak számító állatok éltek a környékünkön valaha. Kimondani is felfoghatatlan, de hétmillió éve trópusi éghajlat uralkodott nálunk. Ennek köszönhetjük ezt a különleges társaságot” – búcsúzott Ress Anita.

A pannonhalmi őselefántot november 9-ig ingyen tekinthetik meg a Portán, osztályokat is örömmel látnak. A kisváros turisztikai központjába érdemes bringával érkezni az új kerékpárúton, majd tekerés után barátságot kötni a kapafogúval.