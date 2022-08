Takaros porta kapujában fogad bennünket Burkali Gergely Tényőn, hogy megmutassa azt a szőlőfajtát, amit okkal nevezhetünk a megye szőlőjének. A ház udvarán katonás rendben piroslanak a karókra futtatott paradicsomok, utánuk a fiatal almafák. Mellettük sétálva jutunk el az öreg körtefához, amit körülölelnek a hosszú szőlősorok.

„Ezek itt Pátria tőkék, ezek Gyöngyszőlő fajtájúak, hátrébb a Szirén és a Juhfark sorai vannak” – mutatja szerényen a gazda, de szemében látjuk a büszkeség csillogását. Ahogy haladunk a sorok között, cipőnk lépésről lépésre egyre nehezebbé válik a rátapadó agyagos sártól, ami az elmúlt napok esőzéseinek köszönhető.

„Örülünk ennek az esőnek. Még nagyjából egy hónap van a szüretig, addig még tovább tudnak növekedni a fürtök, amik a szárazság miatt nem fejlődtek ki a megszokott méretre. Szerencsére ez egy olyan fajta, melynél a hirtelen sok víztől megrepedt bogyók nem teszik tönkre a teljes fürtöt. Nem kell attól tartani, hogy a teljes termés megrohad” – mondja Burkali Gergely, aki tíz évvel ezelőtt telepítette ide a Gyöngyszőlő első vesszőit.

Mélyre nyúlnak a gyökerek

Amikor a kezdetekről kérdezzük, Gergely a gyerekkoráig repít bennünket vissza az időben.

„Nagyszüleimnek volt egy öreg gyalogtőkése. Nagyanyám felmenői után nagyapám, Burkali Lajos kezdte gondozni a területet Győrújbarát és Nyúl határán. Ez régen gyalogtőkés volt, ő húzta fel kordonra. Mindig szívesen mesélt szeretett szőlőskertjéről, amiben főként – ahogy ő nevezte – Fürman díszelgett. Az ő szőlővel és borral kapcsolatos történetein nőttem fel, és ezekbe beleszeretve tanultam borásznak. Nagyapám elmondta azt is, hogy mások Gyöngyszőlőnek, Vinlernek vagy Fürjmonynak is hívják ezt a fajtát. Emlékszem, hogy nagyokat néztem ezen furcsa nevek hallatán. Tanulmányaim során jöttek felszínre az eltemetett emlékek. Azt gondoltam, hogy ez a Furmintnak lehet a helyi névváltozata. Amikor ennek jártam utána, egy 18. századi fajtaösszeírásban bukkantam rá. »Na megvagy!« mondtam akkor. Ebből a dokumentumból derült ki, hogy nem névváltozatról van szó, hanem ez egy önálló régi fajta. Nem is akármilyen. Ezt mutatja az is, hogy máig fennmaradt.”

Burkali Lajoshoz mindig betérhetett vendég és jó barát, akiket szívesen kínált meg finom borával. A képen balra a nagypapa, és öccse Burkali Sándor.



A nagypapa szőlőjéből

Burkali Gergely önellátásra törekszik, ami mellett legfőbb célja, hogy egyfajta magyar-honos génbankot hozzon létre. A már említett fiatal almafákat is ebből a megfontolásból ültette, és szőlőskertjére is így tekint. Ez a gondolat vezérelte, amikor Tényőn – új telepítésben - belekezdett a Gyöngy fajta termesztésébe.

„Amikor nagyapám egészsége megtört, a szőlőskert tíz évig magára volt hagyva, majd kikerült a család tulajdonából. Amikor elhatároztam, hogy szőlőtermesztésbe kezdek, Samu István jóvoltából, nagyapám régi szőlőjéből kaptam szaporítóanyagot, melyet én neveltem meg szőlőiskolában, de Ménfőcsanakról és Nyúlról is kaptam vesszőket.”

Komoly kutatómunka eredménye az a tudás, amit Burkali Gergely megszerzett a fajtával kapcsolatban. Fotó: Rákóczy Ádám



Szeret itt a szőlő

Ez a fajta teljes mértékben alkalmazkodott az itteni viszonyokhoz. Jól érzi magát a nyúli, écsi löszös talajon is, de a legjobb termést a kötöttebb, agyagos földön hozza. Az öregek azt mondták, hogy a Sokorón a legjobb talajok Kajárpécen, Szemerén és Tényőn vannak – tudtuk meg Burkali Gergelytől. „Ez a fajta kimagaslott a lakosság úgynevezett tucatfajtái közül. Mindenhol ott volt, még ma is felismerhető egy-egy öregtőke az udvarokon. Tényőn is sok dézsmapince volt, a beszolgáltatott szőlőből készült az apátság vegyes bora. Ennek a fajtának nagyon jó a sav-cukor aránya. Nem kellett túl jó idő ahhoz, hogy átlagban 18-as cukrot hozzon, mellette 8-as, 9-es savat. Az időjárás elvégzi a terméskorlátozást, aminek köszönhetően sokkal töményebb a beltartalom. Például a tavalyi Gyöngyből készült bor száraz Szamorodni jellegű, de az idei termésből is egy testes és hosszú életű bor ígérkezik” – mondta Burkali Gergely.

Ez a fajta kiállta az idő próbáját. Az idei kedvezőtlen időjárás miatt hozamban kevesebb, de minőségben egy jó évjárat várható - mutatja a szép fürtöt Burkali Gergely. Fotó: Rákóczy Ádám



Jelképünk lehetne

A Gyöngy eredete és elterjedése kizárólag a Pannonhalma-Sokoróalja borvidék területére korlátozódik. A Sokoró egy olyan bennszülött fajtája, amit évszázadok óta csak itt termesztettek, nem is került ki innen. A környékbeli öregtőkés ültetvényekben még ma is megtalálható. „Borvidékünk olyan jelképe lehetne a Gyöngy, mint Badacsonynak a Kéknyelű, Pécsnek a Cirfandli, Somlónak a Juhfark, vagy Mórnak az Ezerjó. Szeretném megőrizni ezt a magyar fajtát az utókornak, és boldoggá tenne, ha borvidékünk a zászlajára tűzné. Büszke vagyok, hogy már két nagy borászat vitt tőlem szaporítóanyagot. Reméljük, néhány év múlva kóstolhatjuk a boraikat és a széles közönség is megismerheti ezt az ősi magyar szőlőből készített helyi gyöngyszemet” – mondta zárógondolatként.