A Lipóti Faluszépítő Kör vezetője, Tóthné Farkas Teodóra kiemelte: – Nem csak az itt élők számára hangsúlyos, hogy szép környezetben éljünk, az is fontos, hogy az ide érkező turista is jól érezze magát, észrevegye a szépítő törekvést.

A Virágos Magyarországért versenyen való indulás napjainkra már-már elvárás lett, így idén is megméretik magukat. Falu kategóriában elsők lettek 2009-ben, a következő évben a Virágos Európa megmérettetésről arany fokozattal tértek haza. Ahogy Teodóra fogalmaz: – A verseny nem csak a közterületen elültetett virágokról szól, sokkal mélyebb az eszméje. Kezdve a környezet megóvásától, folytatva azzal, hogy miképp adjuk tovább azt a következő nemzedéknek – mondta, s példaként az örökül kapott, Lipót és Darnózseli közötti gesztenyefasort említette: – Védett, 1930-ban ültették őseink, ránk hagyták, mi pedig gondozzuk, vigyázunk rá. Dunaremete és Hédervár irányába is ültetett fákat a község. Ezzel pedig azt üzenjük, a jövőre is gondolunk. A testület elhatározta, hogy mindegyik utca egységes fasort kap. Így kerültek a Duna sorra vérszilvafák, a játszótérhez hársfák, a Kenderes-kert utcára mogyorófasor, ezek régebbi telepítések, de lett ginkgo­fasor, hárssor és japán­cseresznye-sor is.

A horgászegyesület a tavak környékére ültetett fákat. Az énekkarosoknak megvan a saját virágágyásuk, a Vadludak Baráti Köre pedig a kikötőt rendezi. A településen összefognak az egyesületek, szervezetek, a vállalkozók, ahogy az intézmények esetén is mindenki a saját környezetét tartja rendben. Az önkormányzati járdaépítések a környezet újrarendezését is magukkal hozzák, akárcsak a tavaly elkészült, falun átvezető út, ami mentén új ágyásokat alakítottunk ki. Az egyik feladat adja a másikat.

Rengeteg zöldterületünk van, és ezzel együtt a munka is sok – sorolta Teodóra, aki a szervezetükre is kitért. – Voltak aktív és lelkes helyiek, akikkel eleinte kampányszerűen ültettünk. Közel tíz éve, hogy elhatároztuk, faluszépítő kört alakítunk, és büszkén mondhatom, hogy a fiatalabbaktól az idősebbekig majd hatvan tagja van. Minden évszaknak vagy nagyobb ünnepeknek megfelelően díszítjük a falut, emellett virágokat is öntözünk, gondozunk. A fenntarthatóságot tartjuk szem előtt, így több ágyást is úgy készítettünk elő, hogy az abban lévő virágok március végétől novemberig virágoznak. A szín és a virágzási idő figyelembevételével állítottuk ezeket össze. Azt is megtapasztaltuk az évek során, milyen növények szeretnek Lipóton. Sokrétű a feladat, sokan vesznek benne részt, látják, hogy van értéke, nyoma. Igényesek a lakóházak környékei is – jegyezte meg Teodóra, aki végül elmondta: – A környezet csinosításával a közösség is épül. A szépítő tevékenység mellett fontos megőrizni a bennünket körülölelő táj szépségét, természetességét is.

Nagyné Losonczi Andrea és Németh Kriszti Mosonmagyar­óvárról mindennap kerékpározik a Szigetközben, és hetente a termálfaluba is ellátogatnak. Mint érdeklődésünkre elmondták, szép, gondozott, virágos település Lipót.