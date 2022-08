A barokk hétvégén a XVII–XVIII. századi európai kultúrát elevenítik fel a győri belvárosban. Két napon át igazi fesztiválélménnyel gazdagodhatnak a látogatók, a színpadon zajló produkciók mellett az utcákon lépten-nyomon felbukkannak vidám jelmezesek, táncosok, vásári komédiák. Az idei házasulandó pár 2011-ben az országos táncháztalálkozón ismerkedett meg Budapesten.

– Vicces találkozás volt, mind a ketten a barátainkkal mentünk. Végül úgy alakult, hogy a karjaimba lökték, hogy táncoljak vele. Ott kezdődött minden – mesélt a kezdetekről lapunknak a vőlegény, Schreiner Károly.

Kiderült, hogy mind a ketten a Kisalföldről származnak, Fodor Virág győri, Schreiner Károly pedig écsi születésű. A néptáncos páros hosszú ismerkedést követően szeretett egymásba. A barokk esküvő ötlete azonban először csak viccnek indult.

– Mindig kedveltük a barokk esküvőt, hét évvel ezelőtt öltöztünk be először korhű ruhákba statisztaként. Azóta is állandó résztvevői vagyunk az eseménynek. Engem már gyermekkoromban elhoztak a forgatagba a szüleim, talán már akkor is gondoltam rá, hogy milyen jó lenne királynőként ennyi ember előtt megesküdni. De végül Karesz ötlete volt, hogy jelentkezzünk az idei barokk párosnak – mondta el a menyasszony.