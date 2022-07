Ismerős lesz Magyarország, mint a tenyered! – ígéri Kajla, a kölyök magyar vizsla, a kedvezményprogram arca, aki nevezetes pontok meglátogatására, körtúrákra, felfedezésre invitálja az alsós kisgyermekeket. Tanév elején az iskolában kapják a kisdiákok az útlevelet, mely diákigazolványukkal együtt rengeteg kedvezményre jogosít. A program célja, hogy a legfiatalabb korosztály minél inkább megismerje hazánk természeti és kulturális értékeit.

A MÁV, a GYSEV és a Volánbusz belföldi útvonalain, a Bahart települések közötti és a Mahart egyes járatain ingyenes utazást biztosít a nyári szünetben a Kajla-útleveles diákoknak. Vasúton egy kísérő is 33 százalékos kedvezménnyel utazhat. Ezenkívül számtalan szálláshelyen vagy turisztikai célpontnál ingyenes vagy kedvezményes belépést biztosít a gyermeknek a program. Így amikor Dóri húga is iskoláskorba ér, a négytagú család már komoly megtakarítással tud nyári kikapcsolódást tervezni.

– A balatonboglári Gömbkilátót kifejezetten azért néztük meg, mert Dóri látta a kiadványban és nagyon tetszett neki. Azóta is emlegeti – meséli Döme Balázs édesapa. – A jövő héten készülünk a Balatonra, Dóri ingyen utazik majd a kirándulásokon. Ez a hajózásnál is több ezer forintos kedvezményt jelent. De akár egy osztályközösség is spórolhat, ha olyan helyre tervezi a kirándulását, ahol érvényes az útlevél.

Nemcsak a spórolással motiválják hazánk kincseinek megismerését, különböző tematikus füzetekben kínálnak úti célt és adnak információkat – rejtvények, feladatok és kalandos kihívások mellett – a gyermekeknek.

– Nagyon jó minőségűek ezek a kiadványok. Szívesen forgatták a lányok, és nem fakultak ki, nem szakadtak el, szépek maradtak, érdemes őket beszerezni.

Döme Balázs szerint abban is segítségére lehet a családnak egy-egy ilyen, Tourinformban beszerezhető füzet, hogy milyen látnivalót érdemes kisgyermekeseknek meglátogatniuk egy-egy környéken. Természeti környezetben túrákat, budapesti utcai kincskeresést, veszprémi kalandokat vagy határon túli magyar értékeket egyaránt megtalálunk a füzetekben. A várakról szóló kiadvány kalandjátékának hála kisnemesi rangot zsebelhetnek be a kis Kajla-apródok, melyről oklevelet is kapnak.

Döme Balázs szerint érezhető edukációs haszna van a programnak. – A kirándulásoknál Dóri mondja, hogy a Kajlában már ajánlották. Időnként apró ajándékokat is be lehet zsebelni: képeslapot, memóriakártyát, illetve matricagyűjtő albumunk is van, amit az egyik üzletláncnál szereztünk be. Így lehet a gyerekeket motiválni!