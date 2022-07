Bécs 22. kerületében, a Percostraße 2. szám alatt nyílt meg a bécsi köztisztaságiak újabb használtcikk-kereskedése, az 48er-Tandler, amely mára igazi intézménnyé nőtte ki magát a környezettudatos bécsiek körében. Az első ilyen üzletet hét évvel ezelőtt hozták létre, hogy új esélyt adjanak a szeméttelepeken leadott, de még jó állapotban lévő, használható tárgyaknak és ezzel is csökkentsék a keletkező hulladék mennyiségét.

Fotó: Christian Fürthner

A speciális használtcikk-kereskedésben mindent lehet kapni a könyvektől a biciklin át a gitárig és ruhákig. A vásárlókat nemcsak a kedvező ár vonzza, de igazi különlegességekre, egyedi darabokra is le lehet csapni. Ráadásul a műszaki cikkekre egy év garancia is van – értékesítés előtt ugyanis a D.R.Z. szociális üzem munkatársai alaposan átnézik és ellenőrzik a laptopokat, rádiókat vagy éppen kenyérpirítókat. De szintén ide kerülnek a senkinek sem hiányzó esernyők, kardigánok és egyéb elhagyott holmik a város talált tárgyak osztályáról és itt kapnak új esélyt a városhoz tartozó cégeknél és intézményeknél feleslegessé vált dolgok is.

Az 48er-Tandlerekbe naponta érkezik új áru, az üzletek bevételét pedig jótékonysági célokra fordítják.