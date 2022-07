A közelmúltban Igazgatóságunkhoz több panasz és közérdekű bejelentés is érkezett a kéményseprőipari szolgáltatók (nem katasztrófavédelem által végzett) etikátlan tevékenységével kapcsolatban. Sok szolgáltató jelentősen a piaci árképzés felett, kétes jogkövetkezményeket kilátásba helyezve bírja rá a vállalkozásokat a kéményseprés elvégeztetésére, ezért szükségesnek tartjuk a lakosság tájékoztatását a vonatkozó szabályokról.

Az elmúlt években ugyanis több változás zajlott a kéményseprőiparban, mint az ezt megelőző ötvenben. A jelenleg hatályos szabályozókkal kapcsolatban az alábbi tudnivalókra kell különös gondot fordítani az élet- és vagyonbiztonságunk megóvása érdekében:

I. A kéményseprést igénybe vevők csoportosítása

A kéményseprés szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik.

II. A családi házakra vonatkozó szabályok és a munka megrendelése

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő (a katasztrófavédelemtől) akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel.

Aki az online ügyintézést választja, előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. Az alábbi linken lehet időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre:

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát.

A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.

Amennyiben családi háznál - ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet - a kéményseprő hívatlanul jelenik meg, úgy nem vagyunk kötelesek őket beengedni a munka elvégzésére.

III. A családi házakba bejegyzett, illetve egyéb gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok és a munka megrendelése

Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be (egyéni vállalkozás, Kft., Zrt., Bt.), akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni.

Aki gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének tulajdonosa, az kötelezett a kéményseprés elvégeztetésére és a munkadíj kifizetésére. Ezekben az ingatlanokban a katasztrófavédelem kéményseprői kizárólag a társasházakban dolgozhatnak, az úgynevezett egylakásos ingatlan vagy egyéb nem lakóingatlan tulajdonosának az egymással piaci versenyben álló kéményseprőipari szolgáltatók egyikétől, írásban kell megrendelnie az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szilárd fűtőberendezések esetén évente, gázüzemű berendezéseknél kétévente.

Az alábbi linken http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat az irányítószám megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát. A gazdálkodó szervezetek a nekik leginkább megfelelő időpontra maguk kezdeményezik égéstermék-elvezető (kémény) rendszeres biztonsági felülvizsgálatát. Az ellenőrzés iránti igényt időpontfoglalással jelenthetik be az általuk választott szolgáltatónál.

A gazdálkodó szervezetek figyelmét az alábbi jó tanácsokkal szeretnénk felhívni az esetleges veszélyekre:

• Amennyiben megrendelés nélkül jelennek meg a kéményseprők - társasházak, lakásszövetkezetek kivételével - úgy nem vagyunk kötelesek őket beengedni a munka elvégzésére.

• A nem társasházi vagy lakásszövetkezeti lakásba bejegyzett gazdálkodó szervezetnél a Katasztrófavédelem kéményseprői nem végezhetnek tevékenységet, így a Katasztrófavédelem feliratú pólóban megjelenő kéményseprők akár csalók is lehetnek. Ne dőljünk be annak, hogy a kéményseprő bármit is „bezárathat” az általa felkínált munka elutasítása miatt.

• A felkínált szolgáltatás igénybevétele előtt mindenképpen tájékozódjunk arról, hogy a szolgáltató ténylegesen elvégzi-e a tevékenységét (és nem csak a munka elvégzését igazoló matricát ragasztja fel – vagy még azt sem), illetve hogy milyen munkadíj ellenében teszi azt.

IV. A társasházi, lakásszövetkezeti lakásokra vonatkozó szabályok

Társasházi, lakásszövetkezeti lakások esetében, ha oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.

V. A társasházi, lakásszövetkezeti lakásokba bejegyzett gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok

Azokba a társasházi lakásokba, ahová gazdálkodó szervezetet van bejegyezve, a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész összeget, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell megtéríteni.

VI. Javaslat

A kémények felülvizsgálatát az Ön biztonsága érdekében kell elvégeztetni, ezért arra kiemelt figyelmet kell fordítani. Amennyiben azonban a kéményseprés megrendelésére van szükség, azt kellő körültekintéssel kell megtenni.

Ha a kéményseprő-ipari szolgáltatás szabályaival kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy azt felteheti az alábbi telefonszámon: +36/96/529-530