Mától minden Adyvárosba látogató felolvashat egy padon a kedvesének, pont úgy, mint ahogy azt Hugh Grant tette Julia Robertsnek a Sztárom a párom című filmben. Elkészült ugyanis a filmben szereplő pad pontos másolata, amit a tó partján el is helyeztek.

A tó és környezete szép és rendben tartott, de szükség van olyan dolgokra is, amelyek egyediek, érdekesek. Működik a tóban egy szökőkút, található egy installáció, van, amiből feliratok rakhatók ki, van baba-mama hinta és még egy kültéri mérleg is rendelkezésre áll, ezek mind-mind ritka kültéri eszközök. A film ihletett meg, hogy egy különleges padot helyezzek ki a körzetembe, Angliában több hasonló híres pad is található és nagyon szépen is néz ki

– mondta a pad hivatalos átadásán Radnóti Ákos alpolgármester.

Egyébként a politikus 2010-es megválasztása óta – amikor csak 4 pad volt – közel száz padot tetetett ki a tó környékére és a Szenes Iván parkba.

Az egységes padok mellett ez egy kuriózum, fából készült, faragott, és innen rá lehet látni a tóra. Mindenkit arra biztatok, jöjjön el, nézze meg és kapcsolódjon ki a szép környezetben!

– hangsúlyozta a képviselő.