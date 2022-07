Sör- és fröccskörképünkre Győr belvárosa felé vettük az irányt. Az Arany János utcában lévő Lima Pub and Hostel volt az első állomásunk. A napi nyitás előtt a pub két tulajdonosa, Deé János és Varga Viktória várt minket.

2010 környékén volt egy nagyobb sörforradalom Magyarországon, ennek hatásait is érezhetjük leginkább. A most húsz-, harmincévesek már ismerik az IPA, APA vagy a GOSE, azaz a savanyú sör fogalmát, és tudják, hogy nem csak a nagyüzemi lagerek vannak a világon. Érdekes területté nőtte ki magát a sör előállítása, említve a különböző hordókat, ahová érlelni tesszük a sört, a hozzáadott gyümölcsök, fűszerek, enzimek sokszínűségével együtt. A változás pedig folyamatos.

– Bizony hetente körülbelül 5–15 újféle sör érkezik hozzánk is. A hűtőinkben körülbelül 150-féle sör van, ebből öt-, tizenötfajta hetente változik. Ennek oka a rengeteg kísérletezés, és a főzdék is folyamatosan nézik, miként reagál piac az új változatokra. A tesztekből pedig több állandó kínálat lehet idővel a Lima hűtőiben vagy sörcsapjain – fogalmazott lapunknak Deé János, a Lima Pub and Hostel egyik tulajdonosa.

A sörfőzdék komoly higiéniás előírások mentén, de nem dolgoznak olyan kötött alapanyag- és technológiai szabályok között, mint például a borászok. Az élelmiszerkönyv ad egy irányt, mi az, amit lehet és mi az, amit nem. Nagy az íz- és eszközállomány, amit a sörfőzdék használnak. A Limában is megtalálhatóak az IPA-k, APA-k, stoutok, valamint ezek alkategóriái, aztán vannak a local sörök (ebben a Győr-Moson-Sopron megyei sörfőzdék találhatóak), aztán a további hazai sörök, a külföldiek, pl. norvég, svéd, dán, belga, észt, és nem utolsósorban a savanyú sörök. Az árak tekintetében is sokrétű a kínálat.

Deé János és Varga Viktória szerint a most húsz-, harmincévesek már ismerik az IPA, APA, a savanyú sör fogalmát. Tudják, hogy nem csak a lagerek vannak a világon. Fotó: Csapó Balázs

Forrás: Csapó Balázs

– Csapolt söröknél 750–800 forinttól egészen 1700-ig találhatunk sörfajtákat. Üveges sörökben vannak három-, hét-, nyolc-, de akár tízezer forintos söreink is. Amikor választunk, nem szabad ahhoz nézni az árkategóriát, mint amit például a boltban is megkapunk. Emellett pedig fontos az alkoholarány is. A csapolt sörnek megvan a bája, frissessége, de az üveges sörök is különlegességet adnak a vendégeknek és ezek között mindig segítünk a pultosainkkal az eligazodásban vagy a kedvencek megtalálásában – mondta el Deé János.

Varga Viktória szerint sokat változott az a tény, hogy a sört csak a férfiak fogyasztják.

– Ebben sokat segít az, hogy a magyar, kisüzemi, prémium sörfőzdék is nyitottak a gyümölcsös, könnyedebb irányra. Azt azért fontos kiemelni, hogy nem a sziruppal készült sörökre gondolunk, hanem azokra a sörökre, amelyek 100%-os gyümölcssűrítményekből, gyümölcspüréből készülnek. Ezek olyan belépők a sörök világába, amelyekre nagyon sok nő nyitott és bátran fogyasztják. Az íz-illat kombináció mellett a sokszínű választék, fantasztikus sörcímkegrafikák is kedveznek annak, hogy a nők is megtalálják a saját ízlésüknek való sörfajtát – tette hozzá Varga Viktória.

A győri Szomszéd koktélbár és kávézó egyik szenvedélye az italkészítés. A forró kánikulában mi is beültünk hozzájuk, és Röck Kristóf cégvezetővel és Csóka Richárd üzletvezetővel beszélgettünk.

A győri Szomszéd koktélbár és kávézóban Röck Kristóf cégvezetővel és Csóka Richárd üzletvezetővel beszélgettünk. Fotó: Huszár Gábor

– Gyakorlatilag nincs olyan, hogy valaki ne fröccsözzön. Egyszerű, és mindannyian szeretjük. Mindenféle szőlőfaját ajánlunk a borainkkal, elsősorban nálunk az ízesített fröccsök vannak előtérben, az édesebb és gyümölcsösebb ízvilágúak. A hagyományos fröccshöz képest a bor és a szóda mellé kerül nálunk citromlé, töméntelen mennyiségű jég és valamilyen ízesítés. Ez legyen akár uborkás, áfonyás, vagy éppen epres is – fejtette ki lapunk kérdésére Röck Kristóf.

Általában 5–6 deciliteres kiszerelésben viszik a vendégek elé, nagy figyelmet fordítva a kinézetre. Hiába vagyunk egy boros nemzet, a fiatal generációra nem feltétlenül jellemző a tematikus borfogyasztás. Az ízesített fröccsök nem tartalmaznak nagy alkoholtartalmat, mégis sokan fogyasztják náluk is.

A győri Szomszéd koktélbár és kávézó egyik szenvedélye az italkészítés. A fröccsök is kelendőek. Fotó: Huszár Gábor

– Nemrég jelent meg nálunk a cukormentes görögdinnyés, valamint epres fröccs. Odavannak érte az emberek, de ugyanúgy kelendő a „Szomszéd” elnevezésű fröccs is, ami egy uborkaszirupos fröccs. Sokan választják a kék áfonyásat, ami kékáfonya-gyümölcspüréből készült, rozéalapú fröccs, és a klasszikus ízek is dominálnak, mint például a bodzás, a görögdinnyés, a rózsás és ibolyás is – sorolta Csóka Richárd.

A Szomszédban az ízesített fröccsök egy áron kerülnek a vendégekhez, 990 forintért, íztől függetlenül. Ezek hosszúlépésnek felelnek meg, a jéggel, a gyümölcspürével és mindennel együtt hat deciliteres pohárban szervírozzák. A nem ízesített borok ára decinként 400 forintról indul és körülbelül ezer forintig bezárólag találhatóak. A cégvezető és az üzletvezető hozzátette: nem csak a sört fogyasztják nagyobb arányban a hölgyek. Náluk például a fröccsfogyasztók közel kilencven százaléka nő.