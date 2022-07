A megnyitót Lángh Ildikó a Győri Ipartestület Művészi-Kézműves Szakosztályának elnöke szervezte. A szék hamar megteltek az ünnepélyes megnyitóra, ugyanis a kiállítás mellett egy különleges divatbemutatón is megtekinthettek az érdeklődők. A képek ugyanis nem csak a vásznon voltak láthatóak, hanem különböző divatos ruhadarabokon is megelevenedtek, melyek több évszakra, valamint többféle testalkatra is megfelelőek.

- Ezzel az alkotások igazi 21.századi installációvá válnak. Kicsit a jövőbe mutatva, azt szemléltetik hogyan lehet a mindennapi életbe belopni a művészetet – mondta el a megnyitón Enyedi Béla, szépíró.