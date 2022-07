Carmen Észak-Németországból, társa, Philipp a belga–holland határ közeléből származik.

„Mindketten buddhista vallásúak vagyunk, többször jártunk már a szigetországban. A legutóbbi látogatásunk során 1200 kilométeres zarándoklaton is részt vettünk Wakayama prefektúrában. Ezen út során fogalmazódott meg bennünk, hogy milyen nagyszerű lenne egyszer kerékpárral, a fél világon át eljutni Japánba” – hallottuk a német fiatalembertől.

„A járvány rengeteg bezártságot, óvintézkedést hozott nálunk is. Szerencsére újra lehet szabadon jönni-menni. A nagy utazásunkkal arra is fel akarjuk hívni a figyelmet, hogy mennyire remek dolog új embereket, kultúrákat, tájakat megismerni” – vette át a szót Carmen.

A német pár saját weboldalán (bikepilgrim.de) számol be a kalandjukról, aktívak a közösségi médiában, élményeikről rendszeresen posztolnak és hangulatos videókat is készítenek. Reményeik szerint egyre többen kísérik majd figyelemmel útjukat, s ebből némi bevételre is szert tesznek.

Hogy tetszik Magyarország? – kérdeztük tőlük.

„Ausztriában és Szlovákiában a Duna mentén haladtunk, Magyarország esetében azonban úgy döntöttünk, hogy megismerjük több régióját is. Győr és környéke bejött, a Balatont nagyon várjuk, majd a Dél-Alföld, Szeged irányában búcsúzunk hamarosan ettől a szép földtől. Eddig mindenhol segítőkész emberekkel találkoztunk, jók a tapasztalataink, szóval magyar zászlót biztosan beszerzünk, amit a bringákra tűzhetünk” – válaszolta Philipp.

A világjáró utazók augusztus elejéig maradnak hazánkban, majd Szerbia és Horvátország lesznek a következő állomásaik.

„Tudom, hogy ez nem jellemző a németekre, de nekünk tényleg nincsenek konkrét terveink, céldátumaink. Ha három év múlva érünk Japánba, akkor három esztendőn át töltjük ezzel az életünket. Ha négy év lesz belőle, az is rendben van” – mondta mosolyogva Carmen.

„Azért idén év végén Törökországban szeretnénk átlépni Európa és Ázsia határát, vagyis ha minden jól alakul, 2022-ben jó időre búcsút intünk az öreg kontinensnek” – tette hozzá Philipp.

Jó és szerencsés utat kívánunk nekik Japánig!