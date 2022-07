Szabadságérzet, a friss levegő és a növények illata – foglalta össze miért is jó motorozni Buderer László, aki párjával és ismerőseivel Mosonmagyaróvárról érkezett a motoros találkozóra, melyet szombaton a Rajka Napja keretében szerveztek. László mint elmondta, húszéves kora óta motorozik, azóta több járgány birtokosa is volt, jelenleg egy 1001-es Yamaha büszke tulajdonosa. A járműveket sokan csodálták meg, és kétszer is körbe járták a falut. Népszerű volt a falutraktor is, mely szintén több kört tett meg.