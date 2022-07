Számítanak a részletek?

Nagyon is! Egyrészt kevesen tudják, de a minőségi kávé pörkölő tulajdonképpen a megszülető kávéremek létrehozója. Nélküle ugyanis még a legfinomabb prémium kategóriás kávébabszemek sem érhetnének révbe. A készülék sokoldalú paraméterezhetőségének köszönhetően olyan végeredmény borítékolható, aminek a kortyolása vitathatatlanul nagybetűs, hamisíthatatlan élmény. Másrészt természetesen az alapanyag milyensége sem mellékes, tehát már a begyűjtés pillanataiban eldől, hogy a későbbiekben milyen jellegű kávé ölthet testet. Vagyis anélkül, hogy mélyebben belemennénk a részletekbe az bátran kijelenthető, hogy az ínycsiklandozóan gőzőlgő fekete a csészékben hosszú utat jár be a lefőzés percéig. Arról nem is beszélve, hogyha minden adott, a kávészemek aromája, minősége a csúcson van, akkor még a főzés metódusa is befigyel, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen nyomáson, hőfokon, erősséggel stb. megy végbe a folyamat. Szóval a kávézás valódi művészet és nem csupán a kortyolás tekintetében.

A minőség megingathatatlan iránymutató?

Igen, kétségtelenül érdemes ezt az egy tényezőt alapul venni, mert így esélytelen a tévedés. A megbízható kávé shop olyan forrásként szolgál, ahol kizárólag azok a kávék kaphatnak teret-helyet, melyek megismerésre, megízlelésre méltóak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vásárlás során azon már egy pillanatig sem kell lamentálni, hogy vajon a kiszemelt variáció bögrébe, csészébe való-e, a lényeg, hogy az ízjegyei egyénileg megfelelnek-e a felmerülő igényeknek.