A magyar lakosság csaknem 20 százaléka allergiás a parlagfűre, azaz minden ötödik ember küszködik átmeneti vagy tartós tünetekkel. A parlagfű több mint 2 hónapig virágzik, miközben 8 milliárd virágport szór szét egy kifejlett növény, amelynek pollenje akár 100–150 kilométeres körzetbe is eljuthat. A talajban a magja akár 45 évig is megőrizheti csírázóképességét. Nem véletlen hát, hogy ilyentájt a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy meg kell akadályozni a növények virágzását, magérlelését.

A parlagfű nem áll meg az országhatárokon, a probléma a határ mentén Győr-Moson-Sopronban, Vas és Zala megyékben, valamint Burgenlandban ugyanaz, ezért már 2017 óta dolgoznak együtt a szakemberek a kutatásokon, a védekezés összehangolásán, de nagyon fontos célkitűzésük a szemléletformálás is.

Újabb gyorsabb változat

A gyümölcsöző együttműködés egyik fontos állomása volt a tegnap délelőtti győri konferencia, amelyen Szemerits Attila, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának vezetője a parlagfű elleni védekezés aktualitásairól beszélt. Mint mondta, megjelent egy újabb változata az ürömlevelű parlagfűnek, amely hamarabb virágzik, mint az eddigi és hosszabb a vegetációja. Nem is kell messze menni érte, hiszen a győri ipari park mentén találtak is már belőle néhány példányt a szakemberek. Ezért már korábban el kell kezdeni a parlagfű-felderítést, és már most fel kell hívni a lakosság és a gazdák figyelmét arra, hogy meg kell akadályozni a növény virágzását és magérését. Bár megyénkben viszonylag jó a helyzet, azért vannak erősen fertőzött területek, mint például a Téti járás, Fertőd térsége, Mosonmagyaróvár környéke és a Pannonhalmi járás. Az osztályvezető arról is beszélt, hogy bár most még szép a határ, oda kell figyelni a tarlók kezelésére, ápolására. Az elmúlt évben a tarló nem megfelelő kezelése miatt megnőtt a bírságok száma, 142 gazdának kellett fizetnie a nemtörődömsége miatt, ami mintegy 373 hektár földterületet érintett. A bírság összege jelenleg 15 ezer forinttól 5 millióig terjed.

A belterületeken a jegyző jár el, ha gondozatlan helyeket találnak. Sajnos gyakori a parlagfű a települések szélén épülő lakó- és ipari parkoknál. Lakossági bejelentésre a Nébih Parlagfű Bejelentő Rendszerén (letölthető app) van lehetőség, így azonnal az illetékesekhez kerül a panasz.

Drónokat is bevetnek

Arról, hogy a hivatal légi és szárazföldi felderítést végez, a konferencián Bakody Attila, a földhivatali főosztály vezetője beszélt. Az ingatlanügyi hatóság mezőgazdászai a növény- és talajvédelmi osztály szak- ügyintézőivel minden évben helyszíni ellenőrzést végeznek az előírt kötelezettség betartásának ellenőrzésére. Ha mulasztást tapasztalnak, jegyzőkönyvet vesznek fel, az alapján intézkednek. Munkájukat egyre hatékonyabban tudják végezni drónok segítségével is.

Keresztallergia

A parlagfű egészségügyi kockázatairól dr. Berkesné dr. Ács Gabriella, a Soproni Járási Hivatal tiszti főorvosa beszélt. Azt tanácsolta az allergiásoknak, hogy a számukra legveszélyesebb időszakban, ha lehet, pollenmentes helyen, tengerparton vagy magas hegyek között tartózkodjanak, de egyes ételek fogyasztása (fűszerek, gyümölcsök, zöldségek) is kiválthat keresztallergiát. A pollenszezon kezdetétől naponta mossanak hajat, ruhát, ágyneműt, viseljenek napszemüveget a kötőhártya védelmére.