A kérdésre, hogy mi motiválta a gyűjtésre, Richárd elbizonytalanodott.

– Nagyon jó kérdés, igazából nem tudom. Nagyon megtetszettek. Műszaki beállítottságú vagyok, a Pattantyúsba jártam iskolába. Egyszer a Westel 900-tól jött valaki elő- adást tartani és mutatott egy kommunikátort. Akkoriban felfoghatatlan dolog volt, hogy ott egy számítógép a kezében. Igazából akkor tetszett meg, és elhatároztam, hogy lesz egy ilyen telefonom. Akkoriban ez anyagilag elérhetetlen volt, de jó pár év múlva sikerült egyet szereznem, amit azóta is kitüntetett helyen őrzök. Igazából ezzel indult a gyűjtőszenvedélyem. A Nokia komáromi gyárába is azért mentem dolgozni, mert megtetszettek a telefonok. Most már kimondottan keresem az újabb példányokat, de a kommunikátorok a kedvenceim. Jobban szeretek cserélni, mint vásárolni. Van vagy háromszázötven olyan telefonom, amiből nekem már nagyon sok, egy-egy típusból akár harminc-negyven darabom van. Felújítom mindet, de tőlük is nehezen válok meg – zárta szavait Richárd és elárulta: álma, hogy létrehozzon egy múzeumot, ahol megtekinthető a gyűjteménye.