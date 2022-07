A Pesti Magyar Színház évadzáró társulati ülésén adták át az „évados díjakat”. A Főnix-díj mellett ezúttal a közönség is megválaszthatta, hogy kit tartottak a legjobbnak az évadban. A szavazatok alapján Pásztor Ádám mosonmagyar­óvári születésű színész nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó kitüntetést.

– A színészi szakma igazi hivatás. Ön mikor tette le voksát e mellett?

– 13–14 évesen már tudtam, hogy színész szeretnék lenni. Nagyjából ez idő tájt kezdtem el a színjátszózást itt, a szülővárosomban. Nagyon sokat köszönhetek az itthoni társulatnak, a mai napig, ha tehetem, szívesen visszatérek. Hosszú és megpróbáltatásokkal teli utat jártam, illetve járok be, és közben nagyon sokat tanulok magamról is a darabok, a szerepek és a különböző élethelyzetek által.

– Nagy elismerés, hogy nemrég a legjobb férfi szereplőnek választották. Mit jelent ez a díj?

– Ezt a díjat a közönség szavazta meg számomra, szerintem ennél nagyobb elismerést az ember nem is kaphat. A színház mint élőműfaj egy aktus a színész és a néző között, ez az interakció elengedhetetlen ahhoz, hogy egy előadás megvalósuljon vagy sikeres legyen. Az előadásokat sem magunknak csináljuk, hanem a nézőknek, és azért, hogy a darabon keresztül valamit át tudjunk nekik adni. Ha ez sikerül, akkor az katarzissal jár a nézőnek és a színésznek is. Ez a díj az ő szeretetüknek köszönhető.

– Hogyan telik a nyara? Pihenésre is jut idő?

– Június végéig aktívan próbáltuk a Pesti Magyar Színház következő bemutatóját, a mindenki által jól ismert animációs film színpadi adaptációját, a Madagaszkárt, amit novembertől láthat a közönség az említett színházban. Fárasztó időszakon vagyok túl. Ebben az évadban több beugrásom is volt többek közt a Puskás, a musical címszerepébe, illetve a Kőszívű – A Baradlay-legenda nagy olvasópróbáján két alkalommal volt szerencsém kollégáim helyett beugrani. Az utóbbit pont pár nappal ezelőtt játszottuk a Szarvasi Vízi Színház színpadán. A nyaram további részében a menyasszonyommal készülünk az esküvőnkre, ami most júliusban lesz, szóval igazán izgalmas és felejthetetlen időszak előtt állok.

– Hol láthatja önt a közönség a következő időszakban?

– Augusztusban a Pesti Magyar Színházba visszatér a Vámpírok bálja produkció, amit 2007 óta töretlen sikerrel játszunk. Ebben az előadásban leszek látható Alfréd szerepében, és nagyjából szeptemberben el is kezdődik az évad, amely sok új feladatot fog hozni magával, a meglévő előadások mellett.

– Mint már említette, fontosnak tartja, hogy szülővárosában is fellépjen. A közönség legutóbb A dzsungel könyve főszerepében láthatta...

– Így van, fontosnak tartom, hogy ne égessem fel a hidakat magam mögött. Én itt kezdtem el színjátszózni, minden, ami a pályámhoz köt, az itt kezdődött el. Nagyon szeretem a csapatot, és jó látni, hogy egy-egy darab érdekében több generáció hogyan tud szervesen együttműködni. Ez így volt A dzsungel könyve alatt is, nagyon feszített volt a tempó, de katartikus élmény volt hazai színpadon állni Maugli szerepében. Szerintem egy színésznek teljesen mindegy kell legyen, hogy melyik színpadon áll, ez lehet a Madách Színház vagy a mosonmagyaróvári Flesch-központ színpada. A lényeg az, hogy mindig a maximumra kell törekedni, és kiszolgálni a kultúrára éhes közönséget. Az ifjúsági és gyermekelőadások külön helyet képeznek a hivatásomban, hiszen itt arról van szó, hogy az előadásokon keresztül próbáljuk a gyerekekkel megszerettetni a színházat, hogy a jövőben akár felnőttként is igényük legyen arra, hogy eljárjanak színházba. Ez egy fontos küldetés számomra. A Covid kegyetlen volt a mi hivatásunkkal, illetve a kulturális területen dolgozókkal. Az elkövetkezendő pár évben azon kell dolgozni, hogy az emberek újra merjenek színházba járni, ehhez arra van szükség, hogy a színházak a nézői igényekre reflektáljanak, és olyan sikerdarabokat mutassanak be, amik a szórakoztatás mellett értéket is közvetítenek.