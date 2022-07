Előzetes

A településen második alkalommal helyet kapó programsorozaton a megnyitót követően a kishuszár- és felnőtt- előfutamokon bizonyíthatják rátermettségüket a versenyzők. Ezután solymász-, csikós- és lovastorna-bemutató szórakoztatja a közönséget. A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz légtornászműsor, valamint a látványos pusztaötös-bemutatóra is sor kerül. A bátrabbak a rendezvény ideje alatt kipróbálhatják akár a bikarodeót is.

Érdekesség, hogy a helyszínre látogat Széchenyi Krisztián táncművész is. A Nemzeti Vágta Jótékonysági Sztárfutamának indulója többféleképpen is kötődik a községhez: a helyi lovardában készül a budapesti megmérettetésre, és Iván biztosítja számára azt a lovat, amellyel versenyezni fog. A tánc- művész látogatása azonban nemcsak ennek köszönhető, hanem a településen található Széchenyi-kastély, így a család és a község múltbéli kapcsolata is szerepet kap majd szombaton.