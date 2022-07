Harc az asztalokért 45 perce

Jobb kint, mint bent - Győrben zsúfolásig megtelnek a teraszok

A pandémia után egy darabot kaptunk vissza az életünkből, amikor a vendéglátóhelyek teraszai megnyithattak. Sokan választják ma is a szabad levegőt, a teraszok zsúfolásig megtelnek Győrben is, főleg hétvégente. Ha 4–5 fővel akarunk kiülni szombat esténként, jó, ha előre tervezünk, hiszen körképünkben az is kiderül: foglalás nélkül nagyon nehéz helyet találnunk magunknak. Sok helyen pedig harc megy a szabad asztalokért.

Ollári Gergely Ollári Gergely

Győrben esténként telnek meg a teraszok. Sokan választják a vendéglátóegységek szabadban lévő asztalait. Fotó: Csapó Balázs

Győrben esténként telnek meg a teraszok. Sokan választják a vendéglátóegységek szabadban lévő asztalait. Fotó: Csapó Balázs

Győr belvárosában sétálva szinte minden vendéglátóhely és -egység előtt sorakoznak asztalok, az emberek inkább a szabad levegőt választják, amikor barátaikkal beszélgetni szeretnének vagy meginnának egy finom fröccsöt. Az üzemeltetők általában már kora délután kiteszik teraszukra az ülőhelyeket, amelyek aztán zárásáig az utcák díszei. A belváros felé kalauzolt minket is a hétvége közelgő érzése. A nyári friss szellő, az enyhe kánikula miatt nem csak mi szomjaztunk meg. Önfeledt, vidám arcok mesélik egymásnak, mi történt velük a héten: mit mondott nekik főnökük, mekkora esőben áztak el a hét elején, és hogy milyen jó itt ülni a teraszokon, mojitót szürcsölgetni jókedvű társaságban. A mosolygós pincérlányok pedig megfáradva ugyan, de kedvesen szervizelik az italokat. A belvárosban sétálva futottunk össze Takáts Zsófiával, aki Budapestről érkezett barátaihoz a folyók városába. – A friss levegő nagyon sokat számít. Amikor csak tehetjük, a barátaimmal mindig teraszokon foglalunk helyet. Fontos szempont azoknak is, akik dohányoznak. Győr hangulatos kis utcáiban szinte mindenhol találhatunk asztalokat és székeket, az esetek nagy részében csak a szabadban foglalunk helyet mi is – fogalmazott Takáts Zsófia, aki zenei kurátorként dolgozik a fővárosban. Győrben esténként telnek meg a teraszok. Sokan választják a vendéglátóegységek szabadban lévő asztalait. Fotó: Csapó Balázs A győri Souper Pasta & More a belvárosban várja a street food ételek kedvelőit. Zölderdő Zsombor és Zölderdő Balázs tulajdonosok valami újat szerettek volna alkotni, ami eddig ebben a formában még nem létezett a városban. Így esett a választásuk a levesre és a tésztára. Később a rizottó, a saláta és a gnocchi is bekerült a repertoárba. Mivel a belső terük kicsi, ezért alakították ki az üzlet előtti teraszrészt. – Nyáron ez az egyetlen lehetőségünk, hogy le tudjuk ültetni az embereket. Sokan foglalnak helyet nálunk, rendelik meg levesüket, tésztájukat, hogy azt a szabadban fogyasszák el. A vendégeink hetven százaléka a teraszt választja – mondta el lapunknak Zölderdő Zsombor, az egyik tulajdonos. Hozzátette: a vendégkörüket elsősorban a fiatalok teszik ki, ők általában a kinti helyekre ülnek. Este telnek meg az asztalok elsősorban, amikor kánikula és nagyon meleg van, akkor a vendégek általában megvárják, amíg lemegy a nap. A győri La Mareda étteremnek két terasza van, az egyik harminc, míg a másik negyven fő befogadására alkalmas. Az étterem tulajdonosa, Szabó László szerint harc megy a vendégek között a teraszos helyekért. – Folyamatosan figyeljük a vendégek foglalásait, és bizony bátran kijelenthetjük, komoly harc van a teraszos helyekért, mert mindenki a szabad levegőn szeretne leülni. Ha pontosan kellene megmondanom, nem túloznék, de a látogatóink kilencven százaléka kint szeretne leülni. A kisebb családi összejövetelek résztvevői keresik inkább a benti helyeket – mesélte a tulajdonos. Hozzátette: az emberek szeretik a friss levegőt, szeretnek szabadtéren ücsörögni, nézelődni, mert ezáltal bekerülnek az utca forgatagába is. Sokan választják teraszukat, nemcsak nyáron, hanem télen is.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!