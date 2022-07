A nyugati dióburok-fúrólégy 2011-ben érkezett hazánkba. Azóta az okozott kár mértéke egyre növekedett. Az elfeketedett, fertőzött dió gusztustalan, ezért sokan a fa kivágásán gondolkodtak. Dr. Varga Mária növényvédelmi szaktanácsadó azt mondja, a titok a kellő odafigyelés, a kitartás és a megfelelő időpontokban történő permetezés.– A kiskertekben elvégzett permetezések többnyire eredménytelennek bizonyultak és a magasra nőtt diófák esetében szinte kivitelezhetetlenek voltak. Az elkeseredettség annyira fokozódott, hogy többen a diófák pusztulását vizionálták. A fertőzés korai stádiumában az éretlen diók leszedése, a későbbiekben a feketedő termés összegyűjtése nem jelenthet megoldást – mondja dr. Varga Mária, aki egy soproni, virágvölgyi kertben kezdett kísérletbe.

– Tudjuk, hogy az eredményes védekezés alapkövetelménye a tömegesen repülő legyek létszámának minimumra csökkentése. Ígéretes kísérleteket végzünk a talajban a mintegy három centiméteres mélységben áttelelő bábok megsemmisítésére. A védekezésben az Artis Pro mikrobiológiai készítmény hatásosnak bizonyul, ezt a kezelést június első felében volt célszerű elvégezni – ismertette a védekezés egyik lehetséges módját dr. Varga Mária, azzal a megjegyzéssel, hogy erre idén már nincsen mód, mert a kár­tevőnek ez a fejlődési szakasza befejeződött, jövő tavasszal viszont érdemes alkalmazni a készítményt.

Kezdődő fertőzés a dión. Fotó: kisalfold.hu / Szalay Károly



– Biztosan népszerű lesz egy csalianyag használata is. A 2021-ben engedélyezett Combi-Protec hatásjavító készítmény a cseresznyelégy és a dióburok-­fúrólégy elleni védekezésben. A szer nagy mennyiségű növényi kivonatot és kétféle cukrot tartalmaz. Ha ebbe a csalianyagba Mospilan vagy Gazelle rovarölő szert keverünk, nem mi keressük a kártevőket, hanem a rovarok keresik fel a rovarölő készítményt. A permetezést a kártevő tömeges rajzásakor, a fa elérhető magasságáig kell elvégezni, a csalira úgyis lejjebb jönnek a legyek. Az első permetezés feltételezhetően július végére tehető, vagyis az erre való felkészüléssel még éppen időben vagyunk. A beavatkozást mindig a kártevő csúcsrajzásához kell időzíteni. A rajzás kezdete, a legyek tömeges repülése a sárga ragacsos lapok kihelyezésével nyomon követhető – mondta a szakember.

Ilyen a nyugati dióburok-fúrólégy.

Forrás: REINHOLD_J.INDLEKOFER



A Virágvölgyben elhelyezett csapdák eredményeiről a Kisalföld hasábjain mi is beszámolunk majd. Erre mindenféle repülő rovar felragad, a védekezéshez a kis testű, csíkos szárnyú legyek megjelenését kell figyelni rajta.

– A második permetezés ideje a következő rajzáscsúcsnál jön el. Tehát két permetezésre van mindössze szükség a fák elérhető magasságában július végétől szeptember első hetéig – tette hozzá dr. Varga Mária, aki most is szívesen ad tanácsot további kérdés esetén, ha eljuttatják hozzá a [email protected] címre.



A dióburok-fúrólégyről

A kifejlett egyed szárnyfesztávolsága 8–10 milliméter, barna alapszínű, feje sárga, tora sötét. Nyüvei a dió zöld burkában rágnak. Korai fertőzések esetén csökkenthetik a dió méretét, illetve a dióbél ráncosodását is kiválthatják. A dió korai hullását idézhetik elő. Még kisebb fertőzési értékek mellett is jelentősen rontja a héjas dió minőségét.