A Clevelandi Nemzetközi Film- fesztiválon a közép- és kelet- európai filmek kategóriájának díjával jutalmazták a filmet, Csuja László és Nemes Anna a legjobb rendezők díját kapták meg a németországi GoEast Filmfesztiválon.

A film jelenleg is versenyben van az 56. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon, valamint a július 16-án kezdődő palicsi filmfesztiválon.

– Nem volt ijesztő az első filmes szereplés, mert nagyon sok minden volt benne az én életemből is, a legtöbbször csak önmagamat kellett adnom – emlékezett vissza a színészi munkára Csonka Eszter.

– Edinához hasonlóan nekem is volt táplálkozási zavarom, én is elvesztettem az édesanyámat, és az edzőmmel éltem és élek most is együtt – tette hozzá.

– A legtöbb női testépítő nevében mondhatom, hogy sosem vagyunk magunkkal elégedettek, mindig jobbak és jobbak szeretnénk lenni. Bennem megmaradt a testképzavar, és más testépítőket is ismerek, akikről hozzám hasonlóan elmondható, hogy minél jobban edzenek, annál kisebbnek látják magukat. Van egy kis torzulás ebben a világban – vallotta be Eszter, aki a versenyszerű testépítést az elmúlt időszakban háttérbe szorította.

Fotó: Csapó Balázs

A versenyzést azonban nem hagyta abba, az utóbbi fél évben erőemelő versenyeken bizonyít. A napokban Csehországban az Európa-bajnoki címet szerezte meg egyéni csúcsával.

– Ez a cím a félévi bizonyítványom. Az elmúlt időszak szelídséget, örömöt, könnyeket, sok erőt, mestereket, őszinte barátokat, fájdalmat és sikereket is adott, de mindez tovább ösztönöz, hogy még jobb legyek. Sokszor hallottam már, hogy a testépítők csak felfújt, semmit érő izmokkal rendelkeznek. Istennek hála szüleimtől jó lábgenetikát örököltem, így sok edzéssel a womens physique és trained figure kategóriákban is helytállhatok. A csehországi versenyen újra hadba fogtam az izmaim, hogy bebizonyítsam, nemcsak nagyok voltak, hanem erősek maradtak. Bevallom, többet vártam magamtól, most csak a 115 kilogrammot sikerült felhúzni, de addig küzdök, amíg el nem érem a célom – hangsúlyozta Csonka Eszter.

– Ez egy új szerelemsport számomra. Remélem, hamarosan újabb sikereket érthetek el a Kovács Műhely Erőemelő Sport- egyesületnek és ősszel sikerül a bűvös 120 kiló is. Hálás vagyok a páromnak, Baross Lászlónak, aki szintén Európa-bajnok lett és biztatott, terelgetett az úton, hogy az erőemelésben is kipróbáljam magam. Valamint Kovács Lajosnak, akinek az atyai szeretete, edzői támogatása és segítsége nélkül szintén nem ment volna.