A verseny tizennégy résztvevője vasárnap küzd meg egymással a szépségkirálynőnek járó koronáért. A héten amellett hogy megismerték a várost, felkészültek a döntőre, megtanulták hogyan járjanak, beszéljenek a színpadon, és a finálé koreográfiáját is elsajátították. Az esemény médiapartnere a Kisalföld.

A felkészítő tábor a végéhez közeledik, a lányok meg nagyon izgatottak, és alig várják a vasárnap esti finálét. Az elmúlt héten folyamatosan gyakoroltak, tanulták meg a különböző koreográfiákat.

A lányokat a négy csillagos Superior ETO Park Hotel látta vendégül. Megérkezésükkor a Hotel szállodaigazgatója, Szabó Áron is örömmel üdvözölte a verseny résztvevőit. Portálunknak elmondta: presztízs számukra, hogy szállodájukat választották a szervezők. A lányoknak a hotel étterme napi négy étkezést biztosít, figyelve vonalaikra. Ottjártunkkor épp tálaltak a pincérek, Major Krisztián a hotel éttermének séfje osztotta meg velünk az elmúlt egy hét tapasztalatait, és ogy mire figyeltek az ételek összeállításánál.

- A vendégek előre jelezték, hogy érkeznek, és leadták igényeiket. Megkaptuk azt is hogy ki glutén, vagy laktóz érzékeny. Ezekre minden esetben külön figyelnünk kell. A szépségverseny résztvevőinek pedig különösen fontos az egészséges étkezés, ezt tartjuk mi is szem előtt. A szálloda gasztronómiai koncepciójába is szerepel az egészséges étel, hiszen rengeteg sportcsapatot látunk vendégül egy évben – mondta el portálunknak Major Krisztián.

Fotó: Huszár Gábor

Hozzátette: Az egészséges és a környékbeli alapanyagok felhasználásból készülnek az ételek. Modern technológiával dolgozunk, az ételeket kevesebb zsiradékkal készítjük el, soványabb húsokat használunk, gyakran szuvidolunk. A szuvidálás lényege, hogy csökkentett nyomás alatt főzzük az ételt, legtöbb esetben húsokat és zöldségeket.

Gyakran kerül az asztalra csirkemell, lehártyázott sertéskaraj, és természetesen a halak. Halételt szinte minden étkezéskor választhatnak a lányok. Ebédnél négyféle főételből és köretből választhatnak, de mindig kapnak levest, gyümölcsöt, és zöldségeket is.

-A bűnözés csak este megengedett, esténként készülünk kisebb süteményekkel számukra. Nem a legkrémesebb és habosabb süteményeket kapják, visszafogott édesítést, és szárazabb állagú desszerteket kapják – tette hozzá a séf.

Major Krisztián séf, és Fásy Ádám. Fotó:Huszár

A lányokat nagy szeretettel fogadták Győrben, a héten többek között megismerték a várost, Győr nevezetességeit, és hajókáztak is a Mosoni-Dunán is. Radnóti Ákos alpolgármester szerint is presztízs értékű, hogy Győr adhat otthon a versenynek.

– Győrnek egész nyáron igyekszünk a legszínvonalasabb programokat biztosítani, ráadásul az események nagy része ingyenes. A Magyarok Világszép egy ritkaságnak számító esemény Győrben, hiszen még nem találkozhattunk városunkban ilyen országos szépségverseny döntővel –mondta el portálunknak Radnóti Ákos.

Az alpolgármester hangsúlyozta: Fásy Ádámmal korábban már volt együttműködés Győrben, hiszen a Munkácsy kiállítás menedzselése révén hozta el a tárlatot Győrbe is. Ráadásul hatalmas sikerrel. Örömmel látjuk vendégül az ország legszebb lányait itt Győrben.

– A Dunakapu tér egy rendezvénytérnek készült, a felújítását követően, így kiváló helyet ad majd a vasárnapi finálénak. A program a Rotary Fröccs Napokkal együtt várja majd a győrieket, ami már pénteken elkezdődik. Jól illeszkedik a jótékonysági fröccs napok programjába a szépségverseny, hiszen ők is végeznek karitatív tevékenységet – fogalmazott.

Mint ahogy arról beszámoltunk, a versenyre érkező 14 lány az ország több pontjáról érkezett, és egy hetet töltenek Győrben. Azonban a győri nyár nem áll meg a programokban, és eseményekben, szinte minden hétvégén szórakoztató, vagy kulturális rendezvények várják a helyieket.

– A világszépe versenyre is érkeznek országos hírnevű fellépők, zenekarok. Szombaton vendégünk lesz Chris Slade, az AC/DC egykori dobosa, aki a győri Richter Teremben ad koncertet a Timeline elnevezésű bandájával. Aztán jövő hétvégén rendezik meg az Adyvárosi Családi Napot, Szenes Iván emlékesttel és hamarosan érkezik a Barokk Hétvége is, azaz nagyon sokszínű programkínálat van Győrben sorolta –Radnóti Ákos.

A döntőbe jutott hölgyek nem csak a koronáért versengenek. A tét sokkal nagyobb, hiszen a győztes képviselheti hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen. Emellett a királynői fődíj egy Fiat 500-as gépjármű lesz, a Pappas Autó támogatásával. Továbbá egy szerencsés hölgy a Top Model of the World versenyen öregbítheti hazánk jó hírét.

A sztárparádéval egybekötött szépségverseny fináléján a versenyzők mellett neves hazai művészek lépnek majd színpadra: Janicsák Veca, Varga Viktor, Opitz Barbi, Herceg, Vavra Bence, Erox, Bebe, Szabó Ádám, a Teswér és nem utolsó sorban a Gipsy Kings Experience Szűcs Antal Gábor közreműködésével. A gála műsorvezetője Kadlecsek Krisztián lesz. Az eseményről tv-felvétel is készül, amelyet a Super TV2 csatornán láthatnak a későbbiekben a nézők. Az esemény médiapartnere a Kisalföld.