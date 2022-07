Hullámzó Győrkőc

Július első napjaiban mi másra is lehetne számítani, mint meleg nyári napsütésre. Mindössze egyetlen alkalom erejéig tűnt el a vizes játszótér, de a látogatók nagyon hiányolták. Így idén újra a habok közé vethetik magukat a lurkóik a nyolc medencés játék valamelyikében.

– A Széchenyi tér az egyik legnaposabb helyszínünk, így ide nem is kerülhetett más mint a vízi vidámpark. Kanyargó sorokból valószínűleg most sem lesz hiány ezért nagy árnyékolókkal igyekszünk elviselhetőbbé tenni a várakozást. Emellett lesz papírhíd-építés, asztali vizes játékok és egy tűzoltó autó is, amibe nem csak beülni lehet, de a fedélzetén a tűzvédelemről is többet megtudhatnak kicsik és nagyok tudtuk meg Nagy Petrától és Ragán Editől.