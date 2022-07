Július 9-én szombaton 18 órára a Zenei időutazás a barokk kortól a romantikáig című programra a szakrális zene iránt érdeklődő közönséget várják a Szent István vértanú templomba. A barokk kortól a romantikáig bezárólag ismert zeneszerzők templomi művei csendülnek fel. Közreműködők: Horváth Enikő Sára-ének, Marth-Kovács Ildikó-fuvola, Süle Nóra-orgona, Süliné Huszár Lilla-hegedű.

Az I. Sarródi Nemzetközi Fuvola Mesterkurzus növendékei július 15-én 17 órakor a Kócsagvár körtermében adnak koncertet, után a Dollmayer Borászat borait kóstolhatják meg a vendégek. Igazán színes koncertrepertoár várható: lesz bravúrdarab, filmzene, musical átirat, barokk fuvolaverseny, ízelítő a francia romantikából. A kurzus növendékei sokszínű közösséget alkotnak idén, és a fuvolaórákon kívül számos közösségi programban vesznek részt. A település szeretné, ha barátságok születnének és létrejönne egy szakmailag magas színvonalú fuvolás közösség, akik nemcsak nyaranta találkoznak, hanem évközben is keresik majd a közös alkotás lehetőségeit.

A Hal és Vadétel főző fesztivált július 16-án 15 órától rendezik meg a Rozália Panzió udvarán (Fő utca 19). Az eseményen helyi és környékbeli tánccsoportok, és zenészek lépnek fel, de az est folyamán koncertet ad Kovács Péter Kovax, valamint Szabó Leslie is. A rendezvényen a zenei élmények mellett a kulináris élvezeteknek is hódolhatnak a résztvevők, hiszen találkozhatnak az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület védjegyes boraival a Hauer Pincétől, a Szentkői sörház söreivel, RenKa szörpjeivel, megkóstolhatják a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület képviseletében Bakó Gyula többszörös nagydíjas magánfőző pálinkáit is. Azt est folyamán hal és vadételből készült ételeket fogyaszthatnak a résztvevők.

Mindhárom rendezvény térítés nélkül látogatható!