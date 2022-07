A soproni Locsmándi Anitának és keverék kutyusának, Suzynak másodszor is sikerült rekordot felállítaniuk. Ezzel Suzy lett az első kétszeres magyar rekorder kutya az országban. Tavaly Suzy azzal írta be magát a rekordok könyvébe, hogy egy rúdra 10 karikát helyezett fel. Idén egy nagyobb szabású teljesítménnyel készült, amelynek a Richter Flórián Cirkusz volt a helyszíne. Ráadásul gazdájával, Anitával nemcsak a rekordkísérletet mutatták be, hanem egy külön show-t is a telt ház előtt. A rekordkísérlet élesben zajlott a Magyar Rekord- szövetség elnökének jelenlétében. Suzynak egy hordón kellett egyensúlyoznia 10 méteren keresztül, anélkül, hogy hibázna. Elsőre sikerült, ráadásul 1 perc helyett 26 másodperc alatt, 10 méter helyett pedig 11,8 métert tett meg.