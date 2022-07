Bár országosan néhány helyen mutatnak csökkenést a belföldi turizmus adatai, Győr-Moson-Sopron megyében eddig nem tapasztalható visszaesés. Sőt.

Két megyei kistelepülésen, Hegykőn és Lipóton például több tízezren kapcsolódtak ki a múlt évben.

Jól alakul az idei szezon is.

Megyei kistelepülések a csúcson

A fejlődés a mosonmagyar­óvári járásban is szembetűnő; itt a vendégéjszakák száma átlépte a 153 ezret tavaly. Falvak nagy vonzerővel A nagyvárosok mellett mindhárom térségben akadnak olyan kistelepülések, amelyek hajtóerői a turizmusnak. A Szigetköz szívében, Lipóton több mint 35 ezer vendég­éjszakát számláltak 2021-ben.

Csak viszonyításképp: Mosonmagyaróvár 67.513 vendégéjszakával zárt a múlt évben. Lipótot is túlszárnyalja a szintén termálfürdőjéről híres Hegykő. A festői faluban tavaly több mint 56 ezer vendégéjszakára vettek ki szállást a pihenni vágyók, míg a szintén a Soproni járáshoz tartozó Fertőrákoson, Kópházán és Röjtökmuzsajon egyaránt átlépte a 8 ezret ez a szám. A Győri járásban a megyeszékhely után a legtöbben Töltéstavára (10.021), Győr­újbarátra (8176) és Gönyűre (5828) érkeztek.

Emelkedő pályán

„Az adatok alapján a hazai turizmusban növekedés tapasztalható az elmúlt két évhez képest, az orosz–ukrán háború és a gazdasági körülmények ellenére is” – kezdte dr. Happ Éva. A Széchenyi-egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszékének vezetője szerint a 2019-es szintet 2023 előtt nem éri el a hazai idegenforgalom teljesítménye, de főként a belföldi turizmus révén a vendégforgalom tovább nő.

„A megyében két turisztikai térség is található, ahol mind a vendégek, mind a vendégéjszakák száma nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A Győr–Pannonhalma térségben (hivatalosan ide tartozik a Szigetköz is – a szerk.) a belföldiek voltak kissé többségben, a forgalom 53 százalékát ők tették ki májusban. A térség leglátogatottabb települései a vendégéjszakák szerint Győr, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom. A Sopron–Fertő turisztikai térségben is a belföldiek voltak döntő többségben, a vendégek 68 százalékát hazai utazók tették ki tavasz végén. A térség leglátogatottabb települései jelenleg Sopron, Hegykő és Fertőrákos” – tudtuk meg dr. Happ Évától.

Vízi paradicsom - A Szigetközben évről évre egyre többen eveznek. Fotó: Csapó Balázs

Győri vendéglátós-­szemmel

„Szerencsére szépen jönnek a foglalások. A győri fürdő jelenleg zárva van korszerűsítés miatt, mi is várjuk, hogy újra megnyisson, hisz a korábbi vendégforgalomban fontos szerepet játszott a szállodánk és a fürdő közelsége.

A rendelkezésre álló ötven szobánkat akkor tudjuk kiadni nagyrészt, amikor egy-egy hétvégét színes rendezvénysorozat – Győrkőc, Szent László Napok – kísér. Egyre több csapatot is fogadunk, a sportolók főként edzőtáborozni jönnek a városba” – mondta Dudits Gergely, a győri Révész egyik tulajdonosa.