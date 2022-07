Elsősorban levendulafeldolgozás, bérfőzés céljából hoztuk létre, de mostanra már számos más gyógynövény lepárlását is végezzük. Menta, citromfű, orvosi zsálya, muskotályzsálya, oregánó, bazsarózsa – sorolta Mohos Péter tulajdonos.

Minőségi alapanyagokból épített steril, zárt rendszerünk van, minden része szabályozható. Emiatt üzemünk nemzetközi biominősítést kapott az osztrák Austria Bio Garantie cégtől, mely Európa egyik legszigorúbb nemzetközi vállalata. Tanúsítványt adunk az általunk párolt olaj mellé – hallottuk.

Napi három tonna levendula

– Tágas üstjeinknek, nagy teljesítményű gőzfejlesztőnknek köszönhetően gyorsan és ha- tékonyan, saját hűtőtavunk és szabadpiaci gázbeszerzésünk miatt pedig kedvező áron tudjuk a levendula le­­párlását elvégezni – vezetett körbe a rábapatonai üzemben Mohos Péter, akitől azt is megtudtuk, hogy mindent barátaival és a falubeliekkel közösen építettek, csiszoltak, hegesztettek. A szezonban kisebbik fiával, Olivérrel dolgozik, a csapatot nyári munkás diákok egészítik ki.

– Három, egyenként 2,5 köbméteres üstünkben napi három tonna levendula lepárlását tudjuk elvégezni, ez hozzávetőlegesen napi egy hektárt jelent. A tavalyi szezonban több mint 60 tonna virágzatot dolgoztunk fel, melynek során közel 1000 liter levendulaolaj készült – tette hozzá Mohos Olivér, a lepárlások műszakvezetője. Édesapjától minden fortélyt el­lesett, jól bánik a vasvillával és rutinosan mozog az üstök körül is. Olivér tervei közt szerepel, hogy idővel átveszi a családi vállalkozást.

– A környékről, például Győrságról is hoznak levendulát, de sokan érkeznek a Balaton környékéről is. Partnereink az ország minden pontjáról szállítanak, de mostanra a teljes kapacitásunk mintegy 30 százalékát a külföldi megbízók teszik ki. Nagyon sokan érkeznek a szomszédos Szlovákiából, Ausztriából, de jön kamion még Romániából is. Évről évre egyre több gazda keres meg minket, hogy ránk bízza a gyógynövény feldolgozását. A jó hír ugyanis olyan, mint a jó illat, terjed és örömet szerez – emelte ki Péter.