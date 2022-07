Egy csülkös bableves és polip összekombinálásáról szóló feladat fogott ki rajta: a vak kóstoláson a séfek túl szolid ízűnek találták a levest és nyers hatásúnak a gyökérzöldségeket. De ahogy azt a műsorvezető Ördög Nóri is kiemelte, nem véletlen, hogy mindhárom kiesésesélyes versenyző ugyanabból a csapatból került ki, ez azt mutatta meg, hogy valami rejtett feszültség hátráltatja a feketéket.

Bár Attila is szívesen versenyzett volna még, a műsorból csupa jó emléket hozott magával, a csapattal és a versenytársakkal nagyon jó kapcsolatot ápol, a győztes Alföldy Ákossal épp pénteken főztek együtt Győrújbaráton.

Lévai Attila pécsi születésű. Ahogy kijárta az iskoláit, kallódott, ahogy ő fogalmaz, hanyag, züllött kölyök volt. – A nagymamámék neveltek, és mondták, hogy hagyjam abba ezt az életet. Gondoltam, a lehető legmesszebbre megyek tőlük dolgozni. A Dunántúli Naplóban olvastam egy hirdetést, hogy Pannonhalmán újonnan nyíló étterembe szakácsot keresnek. Na, mondtam, ez kell nekem!

2010-ben tehát szedte a sátorfáját, és költözött. Nem egészen az ismeretlenbe érkezett, mert Győrújbaráton laknak a keresztszülei, a szállás így már adva is volt. – Az akkor még csak három hónapos Viatorban a pálya elején sok kudarc ért, nagyon kellett az alázat, és sokat tanultam.

Egy pincér kollégája születésnapján találkozott nyúli párjával, akit az apátság bazilikájában vett feleségül. Ennek már tizenegy éve, azóta büszke édesapa, kilencéves kislánya táncol és lovagol. Attila, bár nem az a fajta, aki ne engedné be a párját a konyhába, azért ha otthon van, akkor ő a házi séf. A kedvence a vadas, hagyományosan, szalvétagombóccal.

Pannonhalmáról Budapestre vitte a szakma, a Michelin-csillagos Costesben kapott lehetőséget. – Az még nagyon más idő volt a fizetések szempontjából, kicsit úgy voltak vele, hogy akkora lehetőség ott tanulni, hogy nem a gázsinak kell örülni, hanem annak, ha valaki ott lehet egy ilyen gasztronómiai jelentőségű helyen.

Ekkoriban született kislánya, és a család anyagi biztonsága érdekében úgy döntött, kimegy Dél-Tirolba dolgozni. – Sokkal lazább volt a svájci tempó, mindennap dolgoztam, de nem fáradtam el feleannyira sem, mint itt. Kevesebben voltunk, de volt időm biciklizni, kirándulni. Itt intenzívebb a pörgés.

A műsorba viszont már újra itthonról jelentkezett. A pandémia miatt csúszott egy évet az évad vetítése, így igazából két éve is van már a műsornak, ami örök élmény lett számára. – Mindig szerettem főzni, de kivételes élmény volt, mert mindig is álmodtam róla, hogy kipróbáljam magam egy ilyen élő show-ban is. Amikor ilyen séfekkel találkozhat az ember élőben, akkor földbe gyökerezik a lába.

A Séfek séfe után Attilának kezdetben fura volt, hogy megismerik vagy bejelölik, de az ismertség mellett más téren is profitált a műsorból: – Megfordította az életemet, hogy kívülről láttam magam. Ahogy visszanéztem magam, észbe kaptam, hogy kicsit elszaladt a velem ló. Elkezdtem diétázni, edzeni, és harminc kilót lefogytam azóta.

Azt mondja, ha jelentkezik egy állásra, nem szokott érvelni azzal, hogy a tévében is szerepelt, de biztos, hogy hatással van az, hogy látták, hogyan dolgozik és viselkedik. – Kiderülhetett mindenki számára, hogy csapatban nagyon szeretek dolgozni, és kell is egy konyhai közegben, hogy ne legyen széthúzás. Nem egyszerű olyan csapatot teremteni, hogy mindenki megférjen, és ne legyen egymásra mutogatás.

A konyhai légkört és hierarchiát tekintve az arany középútban, a baráti, kollegiális összetartásban hisz. – Nyilván kell határozottság és fegyelmezettség, mert ha lazaság van, akkor egyik jobbra, másik balra, de gyomoridegben sem lehet dolgozni.

Bár már a jogelődjében is dolgozott korábban, tavaly nyáron kezdett a Mákos Gubában Győrújbarát központjában. – Az óriási drágulás ellenére nem érezzük a vendégek elmaradását, sőt, még többen is jönnek, mint korábban. A hétvégékre annyi a foglalás, hogy szinte néha az a gond, hogy kit ne vállaljunk, kit küldjünk el. Minden napról napra változik, és folyton tanul az ember ebben a szakmában. Mindig figyelem a magazinokat, a netet bújom, lexikont nézek. Így lehet fejlődni, meg haladni a korral.

A letisztult, modern magyaros bisztró vonal az, aminek szerinte nemcsak jelene, de jövője is van, friss helyi alapanyagokkal. – Győr környékén nincs is olyan extra fine dining hely, de szerintem vidéken nem is nagyon van rá igény. Friss alapanyagokkal jó dolgozni, az egyre növekvő munkaerőhiány viszont sajnos egyre inkább a konyhakész felé mozdítja el az éttermeket, ebben a nyomásban kell jót készíteni.

Elárulta, titokban szívesen kipróbálna még más, hasonló főzőműsort is, mert olyan fontos élmény és komoly tapasztalat volt a számára.