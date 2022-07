Minden kiránduláshoz kell egy jó terv

Mielőtt bárhová elmegy, mindenképpen elemezze az időjárást, hogy tudja, mit vegyen fel, és mit vigyen magával, hogy a gyermekét átöltöztethesse, ha arra szükség van. Míg legtöbbnyire a babakocsiban tartózkodik, valószínűleg nem sok mindenre lesz szüksége, de ha már járni kezd, vagy a játszótéren játszik, jobb, ha kéznél van egy csere ruha. Az élelemmel is hasonló a helyzet Ha a baba már kinőtt a tejivásból, és áttért a bébiételekre, Önnek kell kitalálnia, hogy mit vigyen magával. Uzsonna, ebéd, délutáni uzsonna, némi gyümölcs vagy akár valami ropogtatnivaló a gyermek kezébe? Biztos vagyok benne, hogy ez mostanra már kialakult. De magáról vajon nem feledkezik-e meg? Önnek is ennie kell ahhoz, hogy ne maradjon éhes a kiránduláson, ne fáradjon el, és a szervezete megkapja azt, amire szüksége van. Ezenkívül előfordulhat, hogy még mindig zavarja néhány felesleges kiló, amit a terhessége alatt felszedett és szeretne lefogyni. Ha nem étkezik helyesen, biztosan nem fog megszabadulni tőle.

Mit vigyen magával a táskájában?

Az élelmiszer energiaforrás, amire a szervezetünknek szüksége van. Az étrend három makrotápanyagból, szénhidrátokból, fehérjékből és zsírokból áll, és ezeknek a helyes aránya is nagyon fontos. A szénhidrátokat leegyszerűsítve egyszerű és összetett szénhidrátokra osztjuk, és gyakran helytelenül az egyszerű szénhidrátok vannak túlsúlyban az étrendünkben. Ide tartoznak különösen a fehér cukor, az édességek, a fehér liszt, a gyümölcslevek stb. Ezek az elfogyasztást követően glükózzá alakulnak át és azonnal a vérbe kerülnek. A cukor gyors megjelenése a vérben az inzulinszint emelkedését okozza, így a vércukorszint is gyorsan csökken. Ön viszont ettől édességre vágyik, vagy pedig éhségérzete támad. Jobb választás az összetett szénhidrátok fogyasztása, amelyek hosszabb ideig megtartják a teltség érzetét, és nem okoznak vércukorszint-ingadozást. Az összetett szénhidrátok forrása a rost, a zabpehely, a burgonya stb. Tudta, hogy az egyszerű cukrok a szervezetünk zsírraktáraiban halmozódnak fel?

A zsírok is részei az egészséges táplálkozásnak, mivel több kalóriát tartalmaznak, mint a szénhidrátok és a fehérjék, és fontos szerepet töltenek be a szervezetünkben. Gazdag energiaforrások, teltségérzetet keltenek, védik a belső szerveket a nyomástól és létfontosságú anyagok hordozói. A fehérjék elengedhetetlenek az izomtömeg építéséhez, szabályozzák az emésztést és az immunrendszer részét képezik. Teljes értékű- és nem teljes értékű fehérjékre, valamint állati- és növényi eredetű fehérjékre osztjuk fel őket. A legnagyobb fehérjeforrás a túró vagy sajt, de bőven megtalálható hüvelyesekben, magvakban, húsban, halban, tojásban és tejtermékekben is.

Tippünk: Tudta, hogy ha az étrendjében növeli a fehérjék bevitelét a szénhidrátok rovására, hosszabb ideig lesz telt érzése és fogyni kezd? A szervezet ekkor energiaforrásként a saját zsírtartalékait használja fel, a fehérjék védik az izomtömeget, és Ön kezdi jobban érzi magát. Ezen az elven működik a fehérjediéta is, amelyről valószínűleg már hallott. A fehérjében gazdag ételeket a kézitáskájában is magával viheti, amelyhez elegendő egy fehérjeszelet vagy egy protein shake bekészítése is. (X)