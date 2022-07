Szalai Márió Bence 20 éves kunszigeti fiatalember úgy élte le eddigi életét, hogy hatalmas túlsúlyt cipelt. Mint elmondta, egészségügyi problémája emiatt nem volt. Azt, hogy megszületett benne az elhatározás, hogy lefogyjon – ha nem is közvetlenül –, egy vírusnak „köszönheti”. A pandémia alatt, amikor mindent lezártak, szinte kimozdulni sem lehetett otthonról, két hét alatt tíz kilót szedett magára. Akkor mondta azt, hogy ebből elég.

Már a mérleg sem tudta mérni

– Az egész családom szeretett jókat enni. Én is azt ettem, amit anyu főzött. Ezek pedig nagyon finom, de rettentően kalóriadús ételek voltak. Sopronba kerültem iskolába, ott is mindent meg kellett enni, nem nagyon lehetett válogatni. Ezután Győrbe jöttem, ahol hentesnek tanultam. Ahogy a szakmabeliek, én is szerettem húsokat, jó zsíros kolbászokat enni. Persze hogy felszaladtak a kilók.

Mint elmesélte, a túlsúly nem akadályozta semmiben. Ismerősei így fogadták el. Soha nem érezte azt, hogy a kövérsége miatt kirekesztett lenne. Azt azért hozzátette, hogy kövérként máshogy néztek rá az emberek. Focizni járt, ahol igaz, hogy nem tudta végigfutni a meccset, de a gyorsaságával helyt tudott állni a csapatban. Amikor megszületett benne az elhatározás, hogy lefogy, egy hónapon át csak az ehhez szükséges ismereteket gyűjtötte az internetről. Ekkor pontosan azt sem tudta, hogy hány kilót nyom.

– A mérlegünk csak 180 kilóig mért. Már ekkor is próbáltam változtatni az életmódomon. De akkor még csak úgy, hogy visszavettem bizonyos ételekből. Két héttel később tudtam megmérni a súlyom, akkor 176 kilót mutatott a mérleg. Ettől a ponttól számolom a fogyásomat, ami négy hónap alatt 74 kiló volt. Most 98 vagyok, ennél már nem is nagyon szeretnék lejjebb menni.

A múlt. Márió azt mondja, soha nem érezte azt, hogy a kövérsége miatt kirekesztett lenne, de azt érezte, hogy máshogy néztek rá az emberek.

Nincs csodaszer

Fogyásáról elmondta: a titok annyi, hogy kevesebb kalóriát kell bevinni, mint amennyire a szervezetnek szüksége van. Hangsúlyozta, hogy ez nem fogyókúra, hanem életmódváltás.

– Én még mindig szeretek sokat enni. Szeretem a húst, a kedvencem a marha, abból is a steak, de ugyanúgy a zöldségeket is kedvelem. Nem kellett lemondanom semmiről. A lényeg, hogy a kalóriaegyensúlyt kell fenntartani. Odafigyeléssel és legfőképpen önfegyelemmel nagyon jó eredményeket lehet elérni.

Kezdetben számolta a kalóriákat, mérte az adagokat. később már szemre is meg tudta határozni, hogy miből mennyit ehet. Mindössze 800 kalóriát fogyasztott egy nap. Mint mondta, tisztában volt vele, hogy a saját energiabevitelét nagyon alacsonyra vitte, és hogy ez nagyon egészségtelen, de bízott benne, hogy bírni fogja a szervezete. Ezt a módszert ebben a formában nem is ajánlja senkinek. Olyan ételeket választott, amelyeknek alacsony a kalóriaértéke, de jól eltelíti. Kiegészítésként egyedül fehérjeport fogyasztott. Otthon súlyzózott, futni járt.

A tudatos étkezés és a sport meghozta az eredményt. Márió örül annak, hogy a bőre nem sínylette meg ezt a gyors fogyást. Életmódot váltott, tudatosan táplálkozik és mindennapjai része lett a sport. Fotó: Huszár Gábor

Forrás: Huszár Gábor

Már nem akar sokat fogyni

– Amikor elhatároztam, hogy lefogyok, nem tűztem ki semmilyen célt azzal kapcsolatban, hogy mennyire szeretnék lefogyni. Csak annyit akartam, hogy amikor visszamegyek az iskolába, lássák rajtam a változást. Ez sikerült is. Volt, aki nem ismert meg. Köszönhetően annak, hogy az életmódomat változtattam meg, teljesen hétköznapi életet élek. Eljárok a barátokkal pizzázni, bulizni. A korábbihoz képest annyi a változás, hogy már nem iszom cukros üdítőket. Ha tudom, hogy lesz egy nagyobb közös étkezés, akkor napközben figyelek rá, hogy kevesebbet egyek. Már nem számolom a kalóriákat, de figyelek rá, hogy csak a szükséges energiát vigyem be. Ha lehet választani egy tarja vagy egy csirkemell között, akkor a csirkét választom.

Energiára pedig szüksége is van Máriónak, hiszen kemény fizikai munkát végez: jelenleg burkolóként dolgozik. Emellett egy héten hat napon sportol: fut, súlyzózik és bokszol. Még három kilót szeretne leadni. Most már csak arra törekszik, hogy kicsit szálkásabb legyen.