Várhatóan idén is sok ezer ember vág neki a Révfülöp és Balatonboglár közötti távnak, hogy biztonságos körülmények között átszelhessék a „magyar tengert” a jubileumi Lidl Balaton-átúszáson.

Az amatőr és profi sportolókat is megmozgató rendezvény résztvevői július 23-án rajtolhatnak el Révfülöpről - vagy a Féltáv esetében Balatonboglárról -, hogy teljesítsék az ország legnagyobb nyíltvízi szabadidősport-eseményének távjait.

„A Balaton közösségépítő, a Balaton-átúszás emiatt biztos pont a naptárakban nyáron: azoknak, akik sokadjára teljesítik a távot, azoknak, akik életükben először teszik meg, és azoknak is, akik csak szurkolni érkeznek az eseményre. Ez is azt mutatja, hogy a Balaton mindenkié” – mondta a sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, az esemény védnöke.

Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár így fogalmazott: „A nagyvilágban is egyedülálló, hogy egy ilyen hatalmas és gyönyörű tó, ekkora létszámmal, ilyen szervezettség mellet átúszható. A Balaton-átúszás ezért is lehet egy igazi bakancslistás esemény minden úszni tudó ember számra. Ezt nemcsak mint a rendezvény védnöke, támogatója, hanem mint sokszoros „átúszó” is bizton állíthatom.”