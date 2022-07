A közösségi médiát a közelmúltban egy, az ausztriai Breitenbrunn (Fertőszéleskút) térségében készült, nyugodtan mondhatjuk, drámai fotósorozat járta be a víz nélküli kikötőjükben az iszapban megfeneklett vitorlásokról. Azóta folyamatosan jelennek meg hasonló képek a Fertő osztrák oldalának más részeiről is. Ezzel együtt a strandoláshoz még van elég víz, bár a fürdőzőket táblák figyelmeztetik, hogy az alacsony vízállás miatt ne ugorjanak a tóba. A múlt héten az osztrák hírügynökség közölte, hogy a Fertő tó hétfőn elérte a legalacsonyabb vízszintjét a mérések 1965-ös kezdete óta, hiszen az eddigi, 2003 szeptemberében feljegyzett negatív rekordnál is kevesebbet mértek.

Jelenleg 2 cm - A Fertő tó legfrissebb vízállása a vizugy.hu adatai szerint

Az osztrák sajtó szorgalmazza, hogy Magyarországnak és Ausztriának érdemi egyeztetéseket kellene kezdenie arról, hogy miként mentsék meg a tavat a kiszáradástól. A víz pótlását az elképzelések szerint a Mosoni-Dunából lehetne megoldani úgy, hogy a Lébény–Hanyi-főcsatornát egy új csatornával bővítve vezetnék el az osztrák határig, és amellett, hogy a hazai és a szomszédos osztrák földeket is ebből öntöznék, ezt használnák a tó vízszintjének emelésére. Pénteken ebben a témában is egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Hans Peter Doskozil, Burgenland tartományfőnöke.

– Közös célunk, egyúttal közös felelősségünk, hogy a Fertő környékét fejlesszük. A tó is nagyon komoly környezeti kihívásokkal néz szembe, ezeket is csak együtt tudjuk kezelni, láthatjuk, hogy a tó vízszintje 42 centiméterrel alacsonyabb a szükségesnél – mondta el a miniszter a közös sajtótájékoztatón. A tartományfőnök megerősítette, hogy mától kezdve, amíg nem esik, minden egyes nap történelmi alacsony vízállásra kell számítani.