Üresen tátongott az új csarnok

Az egykor patinás vállalat történetének szomorú korszaka akkor kezdődött, amikor az 1980-as évek végén felépült új üzemcsarnokba a megváltozott gazdasági környezet intő jeleként elmaradt a beköltözés. A csarnok hosszú ideig üresen állt, majd a ’90-es évek elején eladták. Később a Hofmann Sopron Kft. megalakulásával a cég végelszámolása megindult, a megmaradt eszközöket, épületrészeket eladták és így végleg befejeződött az egykori AFIT Autófelszerelési Vállalat története.

Múzeumba kerültek a múltat idéző emlékek

A vetített képes kamarai előadáson Berta Attila több olyan kisfilmet és fényképet is bemutatott, amelyek még nem, vagy csak nagyon régen voltak láthatók. Az AFIT Autófelszerelési Vállalat egykori kollektívájáról szól a Facebookon a hasonló címet viselő emlékoldal is. Ez a mai napig nagy népszerűségnek örvend, napjainkban már az akkori munkatársak mellett a gyermekeik is szívesen nézegetik a korabeli fényképeket. A vállalat munkatársai által fellelt egykori emlékeket, tárgyakat, fotókat és egyéb dokumentumokat a Facebook-oldal adminisztrátorai két évvel ezelőtt átadták a Soproni Múzeumnak, emléket állítva az akkori soproni ipar egyik zászlóshajójának és az ott dolgozó munkatársaknak.

Ipartörténeti előadás-sorozatA Soproni Kereskedelmi és Iparkamara előadás-sorozatot indított, melyben a soproni ipar közelmúltját mutatják be. A sorozat első előadása a sörgyár, a második az AFIT Autófelszerelési Vállalat történetével foglalkozott. A nyári szünetet követően folytatódik a múltidéző rendezvény.