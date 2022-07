– Mindig érdekelte a szépség- versenyek világa? Gyermekként is szeretett szerepelni?

– Gyermekként távol állt tőlem mindkettő. A tanulmányaimra és a sportra fókuszáltam, úsztam, kézilabdáztam. Aztán több vers- mondó versenyen indultam, élveztem, hogy a verseket saját stílusomban adom elő, így azt magaménak érezhettem, adhattam magamból egy kicsit az engem hallgatóknak. Mosollyal emlékszem vissza a farsangi előadásainkra is, itt egy picit a színészek bőrébe bújhattunk. Mint minden gyermek, én is színésznő vagy énekes szerettem volna lenni.

– A modellszakma mondhatni szerelem volt első látásra? Hogyan kezdődött, voltak felkérései?

– Teljes mértékben. Kezdetben beleszerettem az utazásba, az izgalmas érzésbe, amikor a reptér felé tartok – általában – szüleim társaságában. Aztán abba, hogy a télből a nyárba utazom és teljesen más világba csöppenek. Mivel mindig egyedül jártam a világot, kialakult egy számomra pozitív tulajdonságom: bárkivel szót értek pillanatok alatt, és éhezem az információra, hogy vajon mi az ő történetük. Beleszerettem abba, hogy én vagyok a saját életem kovácsa. Önállónak kellett lennem és talpraesettnek, ugyanis tizenöt évesen más lányokkal laktam modell- apartmanokban, gondoskodtam magamról, és önállóan kellett eljutnom castingokra, akár 12 milliós lélekszámú városokban.

– Hogyan lett modell?

– Vidáman emlékszem vissza a napra, amikor a fejembe vettem, hogy én ugyan megveszem azt a zöld táskát itt Győrben, annak ellenére, hogy édesanyám felvilágosított arról, hogy semmi szükségem nincsen rá. Szóval éppen vásárlás közepette egy fiatalember (egy magyar modellügynökség vezetője) szólított le, hogy szeretnék-e modell lenni. A válaszom az volt, hogy köszönöm, de nem. A névjegyet a kezembe nyomta, így azt hazavittem, és szüleimmel felhívtuk őt. Hosszas tanácskozás után úgy döntöttünk, belevágunk. Az első megmérettetésem a 2013-as Elite Model Look Hungary döntője volt. Magyarországon kezdtem el fotózni divat- magazinoknak, a divathetek kifutóin sétálhattam. Érkezett egy felkérés 2014 nyarán Indonéziából, itt 3 hónapot töltöttem. Világmárkáknak dolgozhattam és csodálatos helyekre juthattam el, továbbá rengeteg élménnyel gazdagodtam. A munkaszerződésem le- telte után a keresetemből egy hetet töltöttem Balin, büszkén és magabiztosan vágtam neki életem első egyedül töltött nyaralásának, ahol szörfözni is megtanultam.

– Nehéz volt? Merre járt a nagyvilágban?

– Minden egyes külföldi utam után különbözeti vizsgát tettem az iskolában, hiszen ekkor már magántanuló voltam. Indonéziát Thaiföld, majd Malajzia követte. Ezután Isztambul, Athén, Portugália, Milánó, Madrid és Mexikó következett. Semmit sem változtatnék meg ezt illetően, örülök, hogy így alakult az életem, és örökre hálás leszek azért, hogy szüleim mindig támogattak és bíztak bennem.

– Miért nevezett be a Magyarok Világszépe versenyre? Hol hallott a versenyről?

– A Magyarok Világszépe versenyre azért jelentkeztem, mert szülővárosomban került megrendezésre. A rengeteg utazást követően a szívem azt súgta, igenis ott van a helyem a versenyen. Ki szerettem volna állni városom elé és érezni, hogy igenis idetartozom. Hiszen mindenhol jó, de a legjobb otthon. Fontosnak tartom, hogy sose feledjük el, hogy hol vannak a gyökereink. A szüleim értesítettek a verseny megrendezéséről, egy hírportálon szereztek róla tudomást és küldték el a linket a jelentkezésről.