A hőség nem csak az embereket viseli meg. A legutóbbi kánikula idején rengeteg fecskefióka ugrott ki a fészekből és lelte halálát. A hét második felében újabb hőhullám érkezik, ezért érdemes odafigyelni a környezetünkben élő madarakra. Ha bajba jutott fecskét találunk, érdemes a helyi madármentőket felkeresni.

A zárt fecskefészkek az extrém hőségben gyorsan felforrósodnak, emiatt a fiókák kiugorhatnak belőlük.

A megyében sok civil összefogás és szervezet dolgozik azon, hogy a fecskék a változó világban is megőrizhessék élőhelyüket. Tavasszal a győrszentiváni óvodára kerültek új műfészkek, június elején pedig ismét fecskesarazót készítettek Ménfőcsanakon. Az extrém nyári forróság azonban ezeknek a madaraknak is új kihívásokat jelent. A zárt fészkek hamar felhevülhetnek. Ilyenkor nem ritka, hogy a bennük lévő kis fecskék kiugranak és a felforrósodott betonon hamar hőgutát kapnak. Mit tehetünk ilyen esetben?

– Ha a fiókán nem látunk sérülést, és biztosak vagyunk benne, hogy melyik fészekből esett ki, akkor érdemes megpróbálni visszatenni a kismadarat – mondta el dr. Bagó Bálint állatorvos.

A győri Xantus János Állatkert egyike a megye azon intézményeinek, ahova fordulhatunk, ha sérült, beteg vagy elárvult madarat találunk.

– Ha visszatesszük az egyedet, akkor mindenképp bizonyosodjunk meg róla, hogy a szülő továbbra is eteti a kicsit. Ha nem tudjuk visszajuttatni a fészekbe, akkor tegyük bele egy kartondobozba és keressünk fel egy mentőhelyet.

Idén is sok fecskefióka érkezett az állatkertbe, emellett költési időben sok elárvult kis fekete rigó is megfordul. Ezeket a madarakat az állatkert fogadja be és látja el.

A felsorolt tanácsok azonban csak a fecskékre vonatkoznak. Nem minden fészken kívüli fióka szorul segítségre.

– Sok minden függ a fajtól, a rigófiókáknál például normális, hogy a fiatal egyedek kirepülnek a fészekből és a szülők még etetik őket utána. Nekik nincs szükségük a segítségre, csak ha sérültek vagy elárvultak.

A Mályi Madármentő Egyesület szintén több jó tanácsot tett közzé közösségi oldalán a témáról. ­Felhívták a figyelmet arra, hogy sose öntsük le hideg vízzel a felhevült fiókákat, vagy ne vigyük be őket a forró betonról erősen klimatizált helyiségbe. Ehelyett langyos ­vízzel öntsük le a kezünket és abba helyezzük a kismadarat, azután 2–3 csepp vizet csepegtessünk a hátára és a tarkójára. Ezt követően vigyük árnyékos helyre, amíg megjön a segítség.

Győr-Moson-Sopron megyében a Xantus János Állatkert mellett a Soproni Madármentő Alapítvány, valamint a Fertő–Hanság Nemzeti Park is foglalkozik sérült, elárvult madarak mentésével.